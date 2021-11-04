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2021年教育慈善杯高爾夫聯誼賽長島舉行

紐約訊
2021年教育慈善杯高爾夫聯誼賽大合照。
2021年教育慈善杯高爾夫聯誼賽大合照。

日前由全美華商總會、國際教育慈善基金會、中歐國際工商學院美國校友會主辦，富頓集團、Omega鋼材等多家機構協辦的2021年教育慈善杯高爾夫聯誼賽，在紐約長島Glen Oaks Club高爾夫俱樂部隆重舉行。

本次大賽雲集了來自全美各地的100名選手，其中多數是工商企業界人士，經過一天的比賽，初步籌集3萬7千美元。全美華商總會作為2021教育慈善杯的組織方，會將本次活動的盈餘悉數捐贈給國際教育慈善基金會，填充績優學子獎學金的蓄獎池，為即將到來的2021績優獎學金奠定基石。

大賽發起人，全美華商總會及國際教育慈善基金會會長陳焱焱女士指出，大賽秉持“慈善為本、公益先行、以球會友”的精神，目的是搭建友好交流、資源共用的綠色平臺，資助成績優異但需要幫助的大/中學學生，鼓勵他們更好地完成學業。

陳焱焱會長指出，通過資助學生來回饋社會，是她20多年前在中國做企業時就開始並一直堅持做的事。2011年企業擴展來到美國，她也發現美國還有許多優秀的大學生及中學生家境並不富裕，需要社會提供幫助，她因此集結一批中美企業人士在2017年底成立國際教育慈善基金會，並於2018年首次頒發績優學生獎助學金，為優秀的學生，尤其是有需要幫助的學生提供幫助。她也希望有更多愛心人士和她一起將這個項目長期做下去，幫助更多有需要的學生，也希望這些接受幫助的學生不僅可以更好地提升自己，未來還能努力回饋社會。陳焱焱女士是美國誠億投資集團的董事長，其企業是集工業製造、地產開發、文化旅遊、健康業、金融投資、石油營銷等，企業一體的、跨區域的現代化投資集團。總部位於中國廣西首府南甯，目前在廣西及美國紐約有多個項目。

全美華商總會及國際教育慈善基金會每年都會為美國的大學及中學生頒發獎學金。2021年，全美華商總會暨國際教育慈善基金會在紐約法拉盛飛越皇後大廈，給予30名績優學生頒發2020年度獎學金。獲獎的學生分別來自普林斯頓大學、哥倫比亞大學、耶魯大學、康奈爾大學、紐約大學、凱斯西儲大學、波士頓學院、紐約州立大學、紐約市立大學、史蒂文森高中、布魯克林科技高中、布朗士科技高中等大/中學校，他們是從全美100多名報名者中遴選出來的品學兼優的學生。可致電（516）708-9353瞭解更多詳情。

陳焱焱會長在晚宴上致辭。
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中歐國際工商學院執行財務總監Jerry Wang先生致辭。
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陳焱焱會長以及贊助商Omega Steel Corp的總裁MJ Mei頒發感謝牌...
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The Westbury Times資深編輯在球場采訪陳焱焱會長。
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團隊淨杆第二名的兩個並列團隊。
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陳焱焱會長（中）及嘉賓，大賽開球。
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