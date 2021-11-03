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貴和中醫精治耳鳴耳聾中醫藥師崔述貴針藥合併緩解不適

紐約訊
貴和中醫崔述貴中醫藥師問診細心親切，對僑胞有特別折價優惠。
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貴和中醫崔述貴教授是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，具有50餘年的臨床經驗；另有崔鵬中醫師，具有13年臨床經驗，持有紐約州針灸執照、針灸中藥特考文憑，對於針藥合併治療耳鳴耳聾，其針刺手法獨特、中藥配方精湛、治療效果佳。

中醫學認為：耳為腎之竅，為腎所主，又與其它臟腑有著廣泛的聯繫，因此五臟六腑、十二經脈之氣血失調皆可導致耳鳴。耳鳴是指病人自覺耳內鳴響，如聞蟬聲或如潮聲；耳聾是指不同程度的聽覺減退，甚至消失。耳鳴可伴有耳聾，耳聾亦可由耳鳴而來，二者臨床表現和併發症狀雖有不同，但在病因病機上卻有許多相似之處，均與腎有密切關係。本病包括現代醫學的許多疾病，五官科方面有外耳病變、鼓膜病變、中耳病變；內科方面的有急性傳染病、中樞性病變、藥物中毒、煙酒中毒、貧血、高血壓、內耳性眩暈等；以上各種疾病均可出現耳鳴、耳聾症狀。

崔教授分析耳鳴耳聾中醫辨證治療分為：

1.腎精不足型：症見耳鳴耳聾、頭暈目眩、腰酸遺精或兼潮熱顴赤盜汗、舌質紅、脈細弱；治宜補腎益精、滋陰潛陽。

2.氣血兩虛型：症見耳鳴耳聾、面色白、口唇爪甲蒼白無華、心悸、頭暈、舌質淡、脈沉細；治宜補益氣血、健運脾胃。

3.肝火上擾型：症見突然耳鳴耳聾、頭痛眩暈、面紅目赤、心煩易怒、口苦咽乾、怒後耳鳴耳聾加重，舌紅、苔黃、脈弦數；治宜清肝降火、潛陽熄風。

4.痰火壅盛型：症見耳鳴如蟬，甚則閉塞全聾，胸悶、痰多、口苦、舌紅、苔黃膩、脈滑數；治宜清火化痰、和胃降濁。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職遼寧中醫學院教授/碩士研究生導師、美國環球大學及美國自由大學東方醫學系教授/博士生導師。崔教授曾為中國衛生部派遣赴義大利、科威特等許多國家從事學術交流與醫療多年，醫療技術精湛。貴和中醫診所地址：法拉盛144-48羅斯福大道，電話：718-359-0956 (一、三、五：12-7pm)；另有布魯崙診所地址：布魯崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018 (二、四、六：12-7pm，日：12-3pm)，網址：www.drshuguicui.com。

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