美國國稅局 於週一11月1日推出一項新功能，允許每月收到子女稅優惠款項的家庭使用子女稅優惠更新門戶(CTC UP)來更新他們的收入，該門戶工具僅在國稅局官網IRS .gov上提供。

新的收入功能可以幫助家庭確保他們在2021年獲得正確額度的子女稅優惠預付款。它對2021年收入與2020年相比大幅上升或下降，因此而想要提高或降低每月付款的家庭尤其有用。

在許多情況下，收入的大幅波動可以提高或降低家庭的月付款。一般來說，這意味著收入的微小變化不會影響付款金額，也無需在CTC UP上進行修改。

在某些情況下，目前每月收到的付款低於最高限額的家庭可能有資格提高她們的款項額度。例如，如果他們在2021年失業，或者由於其它原因今年的收入大幅減少，則可能會發生這種情況。如果收入減少的幅度足夠大，現在報告這一變化可能會增加他們今年剩餘時間的子女稅優惠預付金額。

對於任何已經領取最高付款限額的家庭，收入下降不會增加付款金額。通常每個符合條件的6歲以下兒童的子女稅優惠最高額度為每月300美元，每個6至17歲的兒童每月最高額度為250美元。

大多數家庭通過每月付款獲得總額度的一半，這意味著在子女稅優惠更新門戶做出的任何更改都將增加或減少他們的每月付款，以確保他們在2021年底之前獲得預期總優惠款項的一半，他們將在2021年的納稅申報表中申請剩餘部分的款項。

任何在2021年收入大幅增加的家庭應該考慮減少接收付款的額度。如果他們現在每月收到最高額度的付款，並且希望在提交2021年聯邦所得稅申報表時有資格獲得低於全額抵免的資格，則尤其如此。

美國國稅局敦促任何尚未收到付款、通常不需要報稅的家庭使用國稅局官網IRS.gov提供的工具。這些工具可以幫助確定子女稅優惠預付款的資格，或幫助他們提交簡化的納稅申報表，以註冊這些款項以及經濟影響補助金和紓困金退稅額。

CTC UP提供一系列新服務，其中包括報告收入變化這一功能。該門戶僅在國稅局官網IRS.gov上提供，該門戶網站現有功能已經允許家庭查詢他們接收款項的資格。

國稅局鼓勵合作夥伴和社區團體共享信息，並使用在線工具和工具包來幫助非申報者、低收入家庭和其他沒有被更好服務到的群體註冊。民眾可以使用子女稅優惠預付資格助手來查詢他們是否符合預付資格。