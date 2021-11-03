德國飛軟收銀機系統（Flysoft POS Systems）徵求美國營銷服務人才　

為了開辟美國 市場，德國 飛軟公司尋求美國的營銷服務人才，條件優惠。有意營銷飛軟收銀機的人士，或者有意購買飛軟收銀機的人士，請聯系該公司費先生。

飛軟公司從1994年開始在全德國最早發展多語種（德文、中文、英文等）電腦收銀機，27年來系統不斷發展完善，獲得眾多客戶的信賴和贊譽。

飛軟收銀機具有一體機鍵盤和觸屏系統、手機點餐系統、平板機系統（讓客人自行點餐）、自助餐系統、速食系統、奶茶店系統、超市系統、倉庫管理系統等多個版本，都具備遠程網絡服務，可配備多臺有線或無線列印機、錢盒、客人顯示器、掃描儀等，適合點餐、速食、自助餐、外送和奶茶店等各種餐館以及貨行商店、倉儲管理等，功能全面、操作簡單、安全可靠、價格合理。

➼飛軟收銀機特點：

•完全按照所在國家有關法規編製；

•自助餐功能齊全（螢幕上成人和兒童客人數可以用不同顏色顯示）；

•回扣功能齊全（全部回扣、菜肴回扣、飲料回扣、單項回扣、定期回扣等）；

•客人資訊存儲（將外送店所需要的本市和周邊地區的電話號碼輸入電腦，根據電話號碼能立即確定客人姓名地址，便於快速訂餐送餐，也能在訂餐時選擇仲介公司，便於統計結算）；

•多種語言操作（老闆、經理、廚師、跑堂和營業員等，可以獨立選擇工作語言，如英語、漢語、德語等，也可以選擇雙語）；

•方便快速的數據輸入輸出，滿足老闆、會計師和財政局的多種需求。所有營業數據能隨時輸出為財政局便於分類統計的可讀格式；

•網絡遠程服務（網絡教學、網絡排除故障、網絡答疑、網絡更新軟件等）；

•系統採用雙盤（硬盤和SD卡或者USB卡）記錄營業數據，以防止硬盤損壞而丟失數據，也讓用戶很方便地將數據拷貝到其它儲存媒介中，進一步提高數據保護的可靠性；

•可以設置禮券賬號，並有購買和兌現禮券的跟蹤記錄；

•用戶可以隨時更改、添加或刪除菜單，程式有相應記錄；

•訂餐有備註功能，訂餐時根據客人特別需求，可以標註加辣、減辣、不要味精、不要糖等等，而且允許用戶更改和添加備註；

•可以產生中間賬單，以便於客人瞭解訂餐情況和分單結帳；

•堂吃、外帶、外送能快速轉換，並允許堂吃另加外賣；

•程式有擴展做帳功能，包括從餐館取款私用以及資金投入餐館的統計，餐館用現金購買貨物的統計，餐館錢袋子現金統計等，用戶可以根據當地財政局的要求確定是否選用這些功能；

•免費電話諮詢和網絡服務。

➼飛軟訂餐訂貨網站

飛軟公司可以幫客戶建立訂餐訂貨網站，網站和收銀機相連。客人通過網站訂餐訂貨付款，訂單和賬單直接在餐館或貨行的列印機上列印出來，錢則匯到相應的賬號上。

網站：www.flysoft.eu；電郵：[email protected]，[email protected]；微信 號：flysoftcheng，f00491792028873。