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Coway韓國家電第一品牌紐約華人事務部隆重新張

紐約訊
COWAY USA紐約華人部正式成立，歡迎有志之士加入該業務團隊，共創健康人類和自己家人的美好人生。
COWAY USA紐約華人部正式成立，歡迎有志之士加入該業務團隊，共創健康人類和自己家人的美好人生。

韓國生活家電第一品牌(Coway USA)進入紐約社區深耕6年，有鑑於華人對生活品質的要求也日漸提高，於日前成立華人部並舉辦隆重開幕儀式。全球海外營業總裁James Park、美國營業總裁Kim Min Ki、美國華人部總經理姜廷勛，遠渡重洋前來參與盛會。

Coway是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位，是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

該公司11月禮惠金秋，感恩回饋優惠方案，包括（一）租賃Coway產品：冷熱淨水器、空氣淨化器、軟水機、智能便座等，免首付款$100；（二）租賃Essential產品一，或贈送價值$70的維他命C淋浴花灑一個；（三）租賃按摩椅贈送價值$1,400的DPC Skinshot LED mask(共100個，先到先得)，優惠活動將於11/23截止。

集團表示，華人聚居的長島納蘇郡和蘇福克郡的公共用水中出現的污染物在全州範圍內是最多的。該集團成立紐約華人業務部，將提供給僑胞更完善的服務，同時歡迎有志之士加入該業務團隊。凡對健康產業有興趣的人才，歡迎加入Coway USA華人部，職務包括：

（一）全職銷售經理：有豐富營銷經驗，對華人市場有經驗優先，有團隊領導和管理能力；

（二）兼職銷售經理：熱愛銷售，有基本銷售經驗。

應徵者需有合法工作身份，公司提供培訓、豐厚的產品傭金以及額外的銷售獎金等獎勵。時間靈活自由，有健保、壽險、401K、帶薪休假。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288。

華人 美國 紐約

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