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一命二運三風水 易經風水 源遠流長 深入民心

紐約訊
氣流從大門進來的氣，在風水學上 叫作吉氣。
氣流從大門進來的氣，在風水學上 叫作吉氣。

●大門為氣口

「大門」只佔了人們家庭室內空間不到百分之一，所以大多數人常常會忽略它的重要性，也忽略它所需要的打理以及保養。跟大家先聊一下人們每天進出家裡都會經過的——大門。俗話說「陽宅首重大門，以大門為氣口」，大門是人們的門面，也是給外人的第一印象。大門是一家所有好運、壞運的唯一入口，所以要好好照顧大門，確保每天進出的時候都是舒服、平安的。

●開門的方向

一般來說，往屋內方向推開的會比較好。為什麼？在解釋原因之前先簡單跟大家提一提——氣流從大門進來的氣，在風水學上叫做吉氣，因為吉氣對家裡整體有幫助，所以人們當然是希望從大門進來的氣，也就是吉氣，進來家裡。但是啊，家有「內外氣」，而內外氣有不同的氣流。室內的氣流會比較弱，因為它有四面牆，在一個固定的空間。相反，室外的氣流相對就比較強，因為它是來自天地的自然氣，而且在一個廣闊、開放式的空間，自由活動產生的活氣。開門的方向相反，如果向外開的話，因為外面的氣流強，大門容易造成無形阻力和激烈的碰撞。在風水的角度上看，這是外洩，會把家裡的運氣洩出去。所以大門最好是往內開，這樣會比較理想。

另外，如果家裡有幾個門，譬如說，有車房門又有後門的話，那是怎麼算？基本上門多是不好的，因為氣流進出得快，人們的運氣，包括財運，也不容易聚集。如果家裡門太多，不但家裡人很難聚財，搞不好還會常常破財，所以最好都在一個門進出。如果本來就有後門的話，也不用太擔心，只要家裡的後門跟大門不是在一個通道上，而且比大門小的話，基本上是不會有太大問題的。關於大門的大小方面，因為現代的門大多都已經是統一的呎吋，所以沒有太多地方可以改變，也不需要刻意去做任何改變，只要家裡的大門大小適當，保持完整、乾淨，就可以了。記得不要堆積太多雜物在門口，不然會阻礙氣流的通暢，造成運勢受阻。還有一種現在比較少見的兩片式的大門，如果家裡的大門是兩片式的話，要注意兩邊的門一定要大小對稱。左大右小的，男主人容易有桃花；相反，右大左小的，健康運會不好；所以記得要確認兩片門是對稱的。

●門的形狀

     

門的形狀盡量不要用拱形。大家認真看一看，拱形的門像什麼？是不是有點像墓碑？這個要追溯到古代，在古代只有皇帝和皇族才能用拱門，一般老百姓只有在墓碑上才能用這種造型，所以大門不可以用拱門。

(未完待續)

資料提供：易經風水命理黃妤老師

吉氣對家裡整體有幫助。
吉氣對家裡整體有幫助。
陽宅首重大門，以大門為氣口，是人們的門面，也是給外人的第一印象。
陽宅首重大門，以大門為氣口，是人們的門面，也是給外人的第一印象。
豪門大宅的大門設計，除美觀外也要留意一下風水學的影響性。
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