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「按摩一番」按摩椅專賣店限時優惠

紐約訊
「按摩一番」按摩椅專賣店TheMassageChair.com購物季前限時優惠。
「按摩一番」按摩椅專賣店TheMassageChair.com購物季前限時優惠。

全球生產供貨不足、海運成本日增，勢將導致今年購物季貨品漲價及交付滯延。「按摩一番」按摩椅專賣店現推出季前限時優惠提前選購，讓客人避免漲價及斷貨情況發生，請把握良機洽詢訂購，外州免稅、全美免費送貨。

自1998年成立的TheMassageChair.com按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，是信譽超卓的線上及線下按摩椅零售商。為更好地服務全美華人，公司以中文「按摩一番」命名，並特設中英雙語網站，提供專業的華語銷售人員。「按摩一番」代理銷售眾多世界名牌按摩椅，是全美著名的按摩椅商家，所有銷售的按摩椅均享有最少三年的「全美原廠保修」服務。市面上最好的按摩椅均可在這找到，包括世界一線品牌OSIM、Osaki、Human Touch、OHCO、Cozzia、Inada、JPMedics、Synca、Johnson Wellness、Inner Balance、Panasonic、Kyota、Apex、AmaMedic、Ador、Brookstone、Ogawa、Svago、GCOO、Infinity、Sharper Image、Titan等。

眾所周知，去年新冠疫情衝擊全球經濟，同時基於物料人工等多方因素，各樣民生用品都在漲價，包括部分按摩椅甚至每隔1-2個月就漲一次價。再者，海運成本增加、港口堵塞無法及時卸櫃、國內物流貨運人手不足導致貨物積壓、斷貨及運送延誤等，時常發生。「按摩一番」提醒有意購置按摩椅的顧客應避開節日購物時期，提早挑選以避免斷貨、漲價及送貨延宕。「按摩一番」已提早準備了存貨在本地倉庫，這樣可以盡量避免本地客人遇到送貨延誤的情況。

現貨供應特惠產品如OHCO M.8按摩椅，全身氣囊按摩覆蓋、零重力和平躺傾斜、柔和拉伸頭枕緩解頸椎壓力、腳/手掌/後背和座椅的獨立加熱區域、全身擁抱、提供舒適感、放鬆肌肉並促進循環，原價$12,500，限時特惠$9,999。

樂聲Panasonic MAJ7按摩椅使用壓力傳感器技術，根據脊柱的彎曲輪廓進行按摩，浮動的按摩輥在每個椎骨上滑動，從而精確地進行按摩。具人體掃描技術、滾輪加熱、核心按摩、獨特的3D按摩系統功能特點。原價$11,999，限時特惠$9.999。

GCOO Super Sky 3D零重力按摩椅，原價$6,800，特惠價$4.800； Luraco iRobotics 7 Plus按摩椅，原價$9,999，特惠$8,990；Luraco Legend Plus，原價$9.999，特惠價$7,999。

「按摩一番」嚴選自日本、美國等地的高質產品，以直接代理或進口的方式確保價格優勢，將其回饋遍佈全美的忠實顧客。顧客不但可在「按摩一番」的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可親臨設於紐約新澤西的專賣店體驗挑選。該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品同時，對於市場上其他產品亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊為顧客提供最詳盡的選購指引，從而做出稱心的選擇。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠。

「按摩一番」網站通過簡單的產品導購，按照按摩椅功能分類、購買預算分類以及特別要求分類等，讓首次購買按摩椅的客人從眾多的按摩椅中找到最佳選擇。不定期推出的限時促銷活動(Countdown Deals)更以超低折扣價，讓顧客搶購物超所值的按摩椅。

「按摩一番」按摩椅總匯提供業界最佳的全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務以及36個月免息分期付款計劃。因應防疫社交距離所限，實體店只為預約顧客開放，敬請預約來店體驗。如不方便前往實體店的顧客，也可瀏覽【按摩一番】網站www.themassagechair.com查看產品資料和選購。如有任何問題歡迎致電646-820-2228諮詢，紐約專賣店地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，新澤西Edison新店不日開張，敬請期待。

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