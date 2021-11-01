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仁德醫生呼籲定期篩檢、盡早問診

紐約訊

十月是乳癌防治月，根據美國乳癌基金會的數據，全美大約有八分之一的女性會罹患乳癌，2021年全美新增乳癌病例預計超過33萬。仁德醫生血液及腫瘤專科醫生蔣威廉呼籲，華人女性應定期進行乳癌篩檢，如注意到乳房異樣，應盡早接受檢查，早確診、早治療。

仁德醫生血液及腫瘤專科醫生蔣威廉說，乳癌早期的徵狀包括：乳內或腋下出現腫塊，但大多沒有明顯痛感；乳頭出現無色、乳白色、淡黃色、棕色、血色等分泌物；雙側乳房出現不對稱的情況、乳頭內陷等。蔣威廉醫生表示，不僅是年長者，不到三十歲的年輕女性罹患乳癌的案例也比比皆是。不少華人女性因為害羞或者懼怕被確診，即使發現異樣也不願問診就醫，等到出現皮膚潰爛、骨痛等癥狀時，就為時已晚了。

蔣威廉醫生舉例說，近期有一位八十多歲的華人女性因為「腰痛」難耐前來診所就醫，經過醫生的檢查，這名女子被確診為乳癌晚期，所謂「腰痛」正是因為癌細胞轉移而產生的骨疼痛。目前這名患者正在接受靶向藥物的治療。

蔣威廉醫生建議，45歲至54歲之間的女性每年需做乳癌篩檢，即乳房X光檢查，55歲以上女性可每兩年做一次。X光透視可檢查乳房內是否有鈣化點，但因為亞裔女性乳房組織密度較高，X光透視的結果有時不是很清晰。如果X光看不清楚但摸得到腫塊，醫生就會建議患者再做一個超聲波，有時還會進一步做核磁共振。如果醫生懷疑患者有乳癌，則需要做活檢來確診，即用穿刺針取一點乳房組織作檢測，確定是否有癌細胞。

蔣威廉醫生指出，因遺傳因素而罹患乳癌的比例很小，乳癌的主要誘因還是生活環境和生活習慣。張醫生建議女性日常需控製糖分和脂肪攝取、少喝酒、少服用避孕藥物、少吃燕窩等補品、多加運動等。

仁德醫生血液及腫瘤專科醫生蔣威廉法拉盛診所地址：136-36 39th Ave., 2nd Floor，電話：（718）321-7267；華埠診所地址：19 Bowery, Suite 8，電話：(212) 226-2251；布碌崙診所地址：863 50th St., Suite M3，電話：（718）431-2985。

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