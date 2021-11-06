Costa Piano Shoppes名牌鋼琴清倉

長島名牌鋼琴專賣店Costa Piano Shoppes現正舉辦包括STEINWAY及YAMAHA在內的全球名牌鋼琴清倉大優惠。

位於長島 Port Jefferson Station的Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店，現正舉行清倉大優惠活動，兩間展示間展銷全球名牌鋼琴，包括史坦威Steinway、山葉Yamaha、Brodmann、Charles Walter、Brodmann、Schulze Pollmann等知名廠牌的全新及二手鋼琴全面大特價，如果您想要擁有一台夢寐以求的鋼琴，千萬不能錯過此次優惠機會。該店另有多款電鋼琴(digital piano)供選購。

代理全球名牌鋼琴的Costa Piano Shoppes，兩間展示間展示各家名鋼琴。全新/二手的三角鋼琴(grand piano)、小三角鋼琴、直立式鋼琴、控制台鋼琴、自動鋼琴(player piano)及電鋼琴，全以近成本價出售。該店現有大量的二手史坦威(STEINWAY)三角/平台鋼琴，此次優惠價格下殺到$14,900，而二手YAMAHA山葉鋼琴，價格也只要$5995，價格優惠之至，不可錯過。此次展售的鋼琴聚集全球各大知名品牌，款式齊全、數量眾多，供消費者比較、選購。

Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店成立迄今已有近30年歷史，以提供鋼琴給劇場 、學校、專業演奏室、專業人士、初學者等，以專業服務成就鋼琴家的夢想。該公司負責人以及兩位女兒分別為鋼琴建造師、專業調音員以及鋼琴指導員，能提供完善一條龍售後服務，免除您後顧之憂。

Costa Piano Shoppes鋼琴展銷會地址：4747 Nesconset Highway, Port Jefferson Station, NY 11776；電話：631-689-2977；或瀏覽網站www.costapianoshoppes.com。