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恆福陵園中華文化風水寶地

紐約訊
九龍呈祥、接納萬福，恆福陵園中華文化風水寶地。
九龍呈祥、接納萬福，恆福陵園中華文化風水寶地。

全美首個擁有九龍龜、萬福牌坊的高山墓園——恆福陵園，在遠近山色的襯托下別有一番景致。站在海拔一百多層樓高的恆福陵園之上，眺望遠方的層層山巒，思念無限。位於新州Lafayette小鎮的恆福陵園融入傳統中華墓園文化，吉祥安寧，為華人家庭在風水寶地方面提供了更好的選擇。

恆福陵園的九龍龜和萬福牌坊新近落成，正好配合秋祭登高傳統時節，請相約陪伴親朋好友一起親臨恆福陵園高山墓園現場參觀，為關愛的人提早挑選百年後永久休息的福地。家族記憶不能忘卻，選擇永久性的高山墓園——恆福陵園，讓家族的故事永久流傳。

寓意富貴吉祥、添福長壽的九龍龜及萬福牌坊已在恆福陵園落成，讓恆福陵園成為全美洲首個擁有九龍龜、萬福牌坊的階梯式高山墓園，完善了恆福陵園的風水佈局。九龍龜上知天文、下曉地理、中和人世，一直被視為守護一方的祥瑞之獸，護國家昌盛、佑社稷安康。正因為九龍龜在中華民族傳統文化裡的重要地位，故古人將龍龜作為榮譽、地位、長壽與權威的象徵。

古時以龍龜馱碑是只有三品上官才能享受的待遇，也是權利精英階層的專屬特權，九龍龜因此具有了平步青雲、官運亨通的吉祥之意。另外，「龍龜」諧音「榮歸」，寓意「衣錦還鄉，榮歸故裏」，對於在外打拼多年的遊子來說，這無疑是他們內心最深的期盼，「龍龜」則可以給他們帶來心理上的寄託和滿足。

具有接福納福祈禱寓意的雕刻龍及萬福字的萬福牌坊，為恆福陵園帶來安寧及祥和，是先人入土為安、福蔭後人的風水寶地。傳統文化能讓我們有親切感、歸屬感，也是維繫華裔文化的紐帶。

選擇一個好的高山墓園，讓家族的永久記憶、先人的故事在亞裔墓園傳統文化特色的恆福陵園中留存。提早規劃，了卻長者心事，非常值得家庭成員一起用心去挑選。恆福陵園是美東地區少有的適合華人傳統文化、尊重亞裔文化、管理完善、有多種朝向和呎吋福位可以選擇的高山墓園。以尊重亞裔傳統文化為墓園特色的恆福陵園，為華人家庭提供了更好的選擇。

恆福陵園由創辦人Buzzy先生積55年墓園工作經驗，考察過許多大大小小墓園的經歷總結覓選，並由上市墓園集團(Park- Lawn龍園集團)開發管理。擁有近50年專業管理經驗，超過6千萬的維護管理基金，確保福地得到高質量的永久維護和管理，設立罕見階梯式福位，為華人民眾提供多種選擇，每個福位都擁有唯一且獨立的地契，允許豎立墓碑。

恆福陵園所處地理位置非常優越，附近社區配套設施完善，從紐約五大區出發，交通十分便利；經Holland隧道，不到60分鐘車程，海拔超過100層樓高，遠山環抱、風水極佳、視野開闊、福蔭後人。不同區域更有中文名字，為華人民眾實現了傳統「落葉歸根，福蔭後代」的夙願，為美東地區的華人家庭，在挑選墓地方面提供了一個更好的選擇。

恆福陵園亞裔服務部積極推廣「我們無法選擇在何處出生，但可以選擇在何處安息」的理念，倡導拋棄忌諱、提早安排，為自己及關愛的人提早選擇永久安息的壽地，也可避免日後的煩惱、節省費用，還能與親朋好友再做鄰居，方便後人拜祭。恆福陵園尊重不同的文化習俗與信仰，專業持證團隊熟悉華人文化、通曉各地多種方言，每年舉行春秋二祭，提供車輛協助接送往返墓園與華埠兩地，方便親友後輩拜祭。

恆福陵園亞裔服務部在華埠、布魯克林及法拉盛均有諮詢辦事處，分別為華埠包厘街39號孔子大廈；華埠包厘街3號孔子大廈(亞太互助會)；布碌侖：6203 FT. Hamilton PKWY(N車地鐵站旁，62夾63街、近10大道)；法拉盛：41-25 Haight Street, Flushing(Skyview旁，41大道和41路之間，大學點後面)。查詢參觀墓園預約專線：(917)688-3000。

九龍呈祥、接納萬福，恆福陵園中華文化風水寶地。
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