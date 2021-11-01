McRib回歸全美參與活動的麥當勞餐廳

歡慶McRib面世40周年，美國麥當勞破天荒推出NFT限量數碼珍藏品顯示傳奇三明治縮影，將自11月1日起發送給精選幸運粉絲，McRib亦將同時華麗回歸全國參與活動的麥當勞餐廳。

McRib季節近在眼前，滿腔熱情、殷殷期盼一年一度在麥當勞 餐廳菜單上華麗現身的，當然要屬McRib鐵粉了。從不時轉進麥當勞餐廳詢問“McRib何時回來？”，到發明定點工具讓其他鐵粉隨時通報發現McRib的蹤跡，他們對這份美味到家卻行蹤成謎的三明治癡心愛戀、真情流露，早已是公認的事實。現在，他們將全年不斷，以數碼方式隨時享受美味。

為慶祝McRib面世40周年，麥當勞將破天荒在全美首度推出NFT 。也許您對NFT不太熟悉，NFT指的是non-fungible tokens（無交易功能代幣）。這是一種無法複製、獨一無二的虛擬藝術作品。麥當勞的McRib NFT就是鐵粉最愛的三明治的數碼縮影，幾乎和真實的McRib一樣香濃多汁、令人垂涎三尺。麥當勞將從11月1日開始在推特 (Twitter)上發送給數位幸運粉絲。

以下是獲取數碼McRib的方式：您只要在11月1日至7日在您的公開推特(Twitter)帳號上追蹤@McDonalds，並轉發幸運抽獎邀請函推文，就有中獎的機會。麥當勞將在11月12日選出10位幸運粉絲，發送專屬的McRib NFT作為他們的私人珍藏，即使McRib不在餐廳菜單上，仍然可以開懷享受。

有了McRib NFT，您再也不必和您心愛的三明治道別。無論您中獎與否，都請從11月1日起，到全國各地參與活動的麥當勞餐廳享用限時供應、濃香撲鼻、BBQ風味、真實生活中的McRib傳奇美味，好好犒賞自己一番。