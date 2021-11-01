金神連續4年獲封「最佳賭場酒店」

綜合度假勝地金神大賭場。

金神娛樂（Mohegan Gaming & Entertainment, MGE）旗下、東岸領先的綜合度假勝地金神大賭場，連續4年榮獲「最佳賭場酒店」榜單第一位，同時騰鑽積分計劃也入選 「最佳會員制度」第二位。金神還奪得「拉斯維加斯以外的最佳賭場」第三位，表現十分亮眼。

金神娛樂也再度被福布斯評為2021年全美最佳州內僱主，該榜單調查全美超過500人以上大公司共8萬位僱員，選出他們心中的最佳公司。

作為東岸最大、最讓人印象深刻的賭場和娛樂場所之一，金神大賭場擁有世界級飲食名店TAO Asian Bistro & Lounge，就位於Sky Tower大堂；Bow & Arrow Sportsbar也迎來了全新的金神FanDuel體育博彩廳；此外，10月中線上博彩遊戲在金神網站MoheganSunCasino.com上正式推出，同時在iOS和Android應用商店上架，讓賓客體驗更加豐富。

Mohegan Gaming & Entertainment(MGE)是全球首屈一指的綜合娛樂度假村的主要開發商和運營商，包括康涅狄格州安卡斯維爾的金神大賭場、韓國仁川的Inspire和加拿大 尼亞加拉的Niagara Casinos。MGE是美國 各地綜合娛樂度假村的持有者、開發商、管理者，覆蓋康涅狄格州、新澤西州 、華盛頓州、賓夕法尼亞州、北亞，還有加拿大的尼亞加拉瀑布和內華達州的拉斯維加斯。MGE是WNBA職業籃球隊康涅狄格太陽隊的所有者和運營商。有關MGE和物業相關信息，請訪問mohegangaming.com。