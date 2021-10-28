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紐約巿水源報告 長島區令人擔憂！ COWAY淨水器為您和家人健康水把關

【紐約訊】

公共利益研究集團(NY Public Interest Research Group，簡稱NYPIRG)發布的水質調查研究顯示，紐約市水源質量為全州最佳，長島區的水質則令人擔憂。環保局提出，飲用水中的鉛大多來自於樓宇水管，絕對不要飲用熱自來水，使用冷水前，應該先放個30秒再用，還要定期清潔或更換水龍頭的濾網。Coway為飲用水好水質把關,定期免費更換濾芯、系統清潔和保養維修服務。

Coway家電團集團表示，長島的公共水源系統是從易受污染的砂土上的水井中取水，而曼哈頓、布碌侖、皇后區、史坦頓島和布朗士是從被保護的北部水庫中取水。二惡烷是長島工業歷史的直接遺留，這種化學品當時被當作溶劑廣泛使用。根據報告，接觸二惡烷會導致胎兒發育不良、甲狀腺失調、潰瘍性結腸炎、高膽固醇、子癇前期、腎癌和睪丸癌。在全州範圍內，1600萬人的飲用水中已經發現了23種污染物，其中包括那些已知對健康有害的，還有一些未知的。

有鑑於華人聚居的長島納蘇郡和蘇福克郡的公共用水中出現的污染物在全州範圍內是最多的。該集團日前成立紐約華人業務部，將提供給僑胞更完善的服務。同時歡迎對該公司產品有志之士加入該團隊, Coway USA誠聘對健康產業有興趣的人才加入Coway USA華人部，職務包括（一）全職銷售經理：有豐富營銷經驗，對華人市場有經驗優先，有團隊領導和管理能力；（二）兼職銷售經理：熱愛銷售，有基本銷售經驗。應徵者需有合法工作身份，公司提供培訓、豐厚的產品傭金以及額外的銷售獎金等獎勵。時間靈活自由，有健保、壽險、401K，帶薪休假。

Coway是韓國環境家電第一品牌，水質淨化、空氣淨化和衛浴產品，一直是受歡迎的人氣電器。(Coway提供)科學研究顯示，喝進人體的水份得經過高達90天的時間，才能完全代謝，所以在多喝水之前，一定得先為水的品質把關。擁有全球最大空氣與水質研究中心與團隊的Coway，每年挹注7%的營業額持續科技研發，讓消費者用租賃淨水器的方式，從最便宜的每月19.99元起，平均每天約一元就可顧好全家人喝到純淨好水，還可享有定期免費更換濾芯、系統清潔、和保養維修等服務，為飲用水做好把關工作。

Coway淨化水由韓國生活家電第一品牌Coway USA自行研發生產。是美國水質協會（WQA）和美國家電業協會（AHAM）官方會員之一。在韓國水質淨化、空氣淨化和衛浴行業內始終占據首位。是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway韓國環境家電，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證，Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, Bayside, NY 11361，電話：929-274-6288。

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