國稅局與國際組織一起打擊慈善詐欺

美國國稅局 與國際組織和其它監管機構一起，高度關注10月18日至22日的慈善欺詐宣傳周。該活動由來自世界各地的慈善機構、監管機構、執法人員和其它非營利利益相關者組成。該活動週的目的是提高對欺詐和網絡犯罪的認識，並為慈善機構及其支持者創造一個安全的空間，一同商討應對欺詐的策略。

領導這項工作 的是總部位於英國的欺詐顧問團。該組織認為，網絡犯罪正在上升，並因新冠疫情而加劇，網絡犯罪包括對慈善機構及其支持者和受益人的攻擊。據估計，慈善組織平均每年將因欺詐而損失5%的收入。美國國稅局是慈善欺詐宣傳周的合作夥伴，一同致力於打擊針對慈善機構、企業和個人的欺詐行為。

除了針對慈善機構的網絡犯罪之外，犯罪分子創建虛假慈善機構也是一個問題。納稅人可以使用國稅局官網IRS.gov上的免稅組織搜索工具找到合法且合格的慈善機構。電話要求為救災工作捐款的詐騙尤為常見，納稅人在捐贈之前應該認真核實慈善機構，並且不應該因迫切壓力而進行捐贈。

訪問欺詐顧問團網站：https://www.fraudadvisorypanel.org/charity-fraud/get-involved/，瞭解有關慈善欺詐宣傳周以及如何參與的更多信息。