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肝癌在線教育活動圓滿成功

紐約訊

本月十八日(周一)，國際製藥公司Eisai Inc.為肝癌教育信息不完善的華人社區舉辦了一系列的有關肝癌的在線教育活動，本場活動由來自紐約地區的郭松川醫師主講並已圓滿落幕。

美國所有的族群中，亞裔的肝細胞癌死亡率最高，而肝細胞癌（HCC）是最常見的肝癌類型。本次活動中，郭醫師教導了僑胞應該知道的幾點：1.改變某些生活方式可能有助於管理肝癌風險；2.如果能及時發現並籍手術切除，肝癌是有可能被治愈的；3.不能籍手術切除的晚期肝癌可有幾種FDA批准的治療選擇；4.瞭解肝癌的誘因及可采取的應對措施，增強自己的意識，也幫助教導您的家人和摯愛。

在美國亞裔人士中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，且2型糖尿病與肝癌風險增加有關。會中談及，美國亞裔人士患上慢性乙型肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但有三分之二患有乙型肝炎的亞裔不知道自己被感染。令人擔憂的是，乙型肝炎病毒是導致美國亞裔人士患肝癌的主要原因。

秉承人類健康保健（hhc）的理念，Eisai 致力與幫助教育那些受肝癌影響但肝癌教育信息並不完善的社群。本次主講人是來自紐約地區的腫瘤與血液病專科的郭松川醫師。在受訪中郭醫生提到，身體常因各人遺傳、生活習慣等而不同。每位患者都應充分瞭解自身的情況，制定一套適合自己的醫療方案。郭醫師也是百康醫療集團血液科和腫瘤科的負責人，郭醫師在癌症研究和治療方面一共有超過15年的經驗。

郭醫師在美國亞裔社區的健康領域十分活躍，十幾年來一直致力於為亞裔社區提供醫療服務。郭醫師不僅是Association of Chinese American Physicians協會的理事會成員，也是American Society of Clinical Oncology和American Society of Hematology等多家專業協會的成員。2007年，郭醫師在American Association for Cancer Research每年的癌症研究協會年會上被授予了Scholar-in-Training Award獎項，同時郭醫師已經成功發表了13篇經同行評審的研究型文章。

Eisai是一家全球領先的、以研發為主的製藥公司。Eisai的美國總部位於新澤西州的Woodcliff Lake。該企業使命是“將患者和家屬的利益放在首位，並提升醫療保健所提供的效益”，被稱之為人類健康保健（hhc）理念。企業致力於通過為有高需求的治療領域（包括腫瘤學和神經病學在内）提供創新的產品，來實現該企業的hhc理念。欲知更多有關Eisai的信息，請訪問us.eisai.com，或通過Twitter和LinkedIn與該公司聯繫。

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