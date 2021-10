肝癌在線教育活動圓滿成功

本月十八日(周一),國際製藥公司Eisai Inc.為肝癌教育 信息不完善的華人社區舉辦了一系列的有關肝癌的在線教育活動,本場活動由來自紐約地區的郭松川醫師主講並已圓滿落幕。

在美國 所有的族群中,亞裔 的肝細胞癌死亡率最高,而肝細胞癌(HCC)是最常見的肝癌類型。本次活動中,郭醫師教導了僑胞應該知道的幾點:1.改變某些生活方式可能有助於管理肝癌風險;2.如果能及時發現並籍手術切除,肝癌是有可能被治愈的;3.不能籍手術切除的晚期肝癌可有幾種FDA批准的治療選擇;4.瞭解肝癌的誘因及可采取的應對措施,增強自己的意識,也幫助教導您的家人和摯愛。

在美國亞裔人士中,有一半患者並不知自己患有糖尿病,且2型糖尿病與肝癌風險增加有關。會中談及,美國亞裔人士患上慢性乙型肝炎的可能性是美國白人的兩倍,但有三分之二患有乙型肝炎的亞裔不知道自己被感染。令人擔憂的是,乙型肝炎病毒是導致美國亞裔人士患肝癌的主要原因。

秉承人類健康保健(hhc)的理念,Eisai 致力與幫助教育那些受肝癌影響但肝癌教育信息並不完善的社群。本次主講人是來自紐約地區的腫瘤與血液病專科的郭松川醫師。在受訪中郭醫生提到,身體常因各人遺傳、生活習慣等而不同。每位患者都應充分瞭解自身的情況,制定一套適合自己的醫療方案。郭醫師也是百康醫療集團血液科和腫瘤科的負責人,郭醫師在癌症研究和治療方面一共有超過15年的經驗。

郭醫師在美國亞裔社區的健康領域十分活躍,十幾年來一直致力於為亞裔社區提供醫療服務。郭醫師不僅是Association of Chinese American Physicians協會的理事會成員,也是American Society of Clinical Oncology和American Society of Hematology等多家專業協會的成員。2007年,郭醫師在American Association for Cancer Research每年的癌症研究協會年會上被授予了Scholar-in-Training Award獎項,同時郭醫師已經成功發表了13篇經同行評審的研究型文章。

Eisai是一家全球領先的、以研發為主的製藥公司。Eisai的美國總部位於新澤西州的Woodcliff Lake。該企業使命是“將患者和家屬的利益放在首位,並提升醫療保健所提供的效益”,被稱之為人類健康保健(hhc)理念。企業致力於通過為有高需求的治療領域(包括腫瘤學和神經病學在内)提供創新的產品,來實現該企業的hhc理念。欲知更多有關Eisai的信息,請訪問us.eisai.com,或通過Twitter和LinkedIn與該公司聯繫。