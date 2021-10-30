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「我的校園新生活」繪畫比賽11/10截稿

紐約訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。

世界日報美國味全公司聯合主辦的2021「我的校園新生活」繪畫比賽將於11月10日截稿，歡迎全美16歲以下喜愛繪畫的兒童及青少年抓緊這次機會，踴躍創作參賽。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品，競賽主題為「我的校園新生活」。本屆比賽採取線上(數位)投稿，詳情請參活動官網：bit.ly/wcwj21。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2021年11月10日前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

新冠疫情影響美國學生許久，相信對於迎接新學期的大小朋友來說，在回歸校園這一點上會感觸頗多，對於疫情下的校園新生活更是有著不同的想法與心得。藉由本次活動的舉辦，希望讓孩子們能透過畫筆描繪自己在疫情下的校園生活，進而盡情發揮他們的繪畫水平、想像力與藝術天分，也讓本屆繪畫比賽活動顯得更有意義。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200美金，第二名可得160美金，第三名可得120美金，佳作獎可得60美金，所有優勝作品也將公布於世界日報及世界新聞網。收件截稿日期為2021年11月10日（周三），評選結果將於11月底之前在世界日報及世界新聞網公佈。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站bit.ly/wcwj21，或電洽：718-746-8889，分機6309，聯繫人：詹先生。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。

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