中美藝術家共同演繹“中華風韻”

中華風韻兩場音樂盛宴，於11月在林肯中心舉行（圖片由中演公司提供）。

中國 對外文化集團打造文化品牌「中華風韻」，在疫情後首次亮相北美，將於11月在紐約 林肯中心呈現兩場全新製作的音樂會，盡顯東西方藝術融合之美。11月13日「東西之間」交響音樂會在大衛寇克劇院演出；11月28日「遠近之間」探索當代中國室內樂，在愛麗絲·杜莉音樂廳演出。票價25元起，廣邀民眾來聽音樂會，購票官網：ANovemberofMusic.com。

11月13日「東西之間」交響音樂會，指揮家蔡金冬攜紐約城市芭蕾舞團交響樂團及蘇冠搏、胡盛華、陳潔冰、霍莉·弗萊克(Holly Flack)、埃絲特·莫琳·凱莉(Esther Maureen Kelly)等傑出獨奏家、歌唱家，登上大衛·寇克劇院舞臺，帶來東西方多部耳熟能詳的樂曲與歌曲。

當天，觀眾將穿越古今中外，享受中國旋律和古詩詞改編的現代歌曲及美國 音樂代表作。音樂會將以「中華風韻」組曲開場，兩首樂曲分別選自曾在大衛·寇克劇院上演的中國民族舞劇《十裡紅妝》和《沙灣往事》。另外，小提琴協奏曲《梁山伯與祝英台》、二胡協奏曲《長城隨想》、美國聽眾喜愛的科普蘭《阿巴拉契亞之春》（Appalachian Spring）/《大江東去》/《楓橋夜泊》/《詠鵝·詠雪》等多首根據中國古詩詞改編的藝術歌曲，等待民眾一起來聆聽。

11月28日，由林肯中心室內樂協會(簡稱CMS)聯合藝術總監吳菡，親自操刀編排的室內樂專場，特邀琵琶演奏家吳蠻和CMS多位音樂家，集中呈現當代華人作曲家的代表性作品。

「中華風韻」 先後選中國30餘個藝術團赴北美、歐洲、大洋州等國家主流劇院演出600餘場，其中在林肯中心推出《花木蘭》、《沙灣往事》、《孔子》、《朱鹮》、《昭君出塞》、《大夢敦煌》等中國民族舞劇。

兩場音樂會以不同形式及充滿新意的曲目設置、彙聚傑出英才，為紐約觀眾奉獻音樂盛宴。在體現東西方文化、為海外華人帶來溫暖鄉音的同時，也向美國觀眾展示了當代中華藝術之美。

11/13(六)東西之間交響音樂會，晚上7點30分，於林肯中心大衛·寇克劇院演出；11/28(日)遠近之間探索當代中國室內樂，下午5點，於林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳演出。兩場票價皆$25起，詳情查看官網：ANovemberofMusic.com。