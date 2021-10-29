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楊廉綜合牙科防疫措施充分敬請患者安心看診

紐約訊
楊廉綜合牙科全員接種新冠疫苗，做足防疫措施，敬請患者安心看診。
楊廉綜合牙科全員接種新冠疫苗，做足防疫措施，敬請患者安心看診。

面對變種不絕、起伏不定的新冠疫情，楊廉綜合牙科(Empress Dental Services)全員均已接種新冠疫苗，同時做足各項防疫措施，敬請患者安心看診。

開業超過廿五年的楊廉牙科為了掌握業務契機、進入科技新紀元，不惜斥資添置最新德國牙雕機——CEREC 3D，一小時即可製成齒模，使植牙與隱形矯正等診療項目變得空前簡易高效。

楊醫生解釋，CEREC 3D是動態3D掃描影像器械，可拍攝顯微牙齒照片。用CEREC 3D來做植牙等項目，輕鬆愉快、精確度高，牙科患者再也無需多次複診、配戴不舒服的模具，也無需事前做大量準備與計畫。換言之，如果在尖端利器CEREC 3D的輔助下，患者只需一次到診，一小時內即能鑄造齒模，並在電腦的嚴密監控下，以特殊黏合技術將仿真齒質地與外觀的安全瓷質填充緊壓到牙齒裡，迅即完成植牙等繁複程序。

楊醫師進一步說明，植牙就是把鎳鈦合金的螺絲釘植到牙床的骨頭裡。鎳鈦合金螺絲釘是人工合成的物質，也就是義齒。鎳鈦合金會結合活的骨骼組織，讓骨細胞生長在此合金上，並深化著床，製造出和牙根形狀相同的構造用以重植到牙骨裡。也就是說，植牙就是用外科手法將新的瓷牙植入顎骨，讓周邊牙肉得以生長然後與新齒融合，但新齒絕不會鬆脫損壞。

持有「隱適美」(Invisalign)證書的楊醫生提供矯正、美齒與固齒等多項服務。該牙科一小時內即可製成一副的「隱適美」，即透明超薄的新式活動齒模牙套，為愛美人士解決不適與不美的矯正牙齒問題。

在法拉盛與華埠兩地均有診所的楊廉牙醫，熱心公益並受強烈使命感鞭策，於2018年元旦走馬上任美國牙醫學會皇后區會長。事實上自2004年起，楊醫生就已活躍於美國牙醫學會皇后區分會，同時他也是紐約州牙醫學會代表，曾任美洲中華牙醫學會會長。本是紐約市哥倫比亞大學牙醫科系榮譽高材畢業生的楊醫生，其後曾在布朗士區美國退伍軍人醫院擔任口腔外科研究員。

楊醫師兩處診所：法拉盛凱辛納大道42-11號1D室，電話：718-353-5504；華埠勿街128號306室，電話：212-219-9333，www.empressdental.com。

美國 紐約市 華埠

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