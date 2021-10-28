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飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

紐約訊
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」門面。
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」門面。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」的德國牌Grohe以及美國牌Pfister/American Standard廚房、廁所水龍頭、沖涼器正在促銷中，折扣高達30%-50% Off，數量有限、先來先得，歡迎批發零售。更多產品歡迎瀏覽網站www.Feidaus.com或者微信詢問更多折扣。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」水龍頭、沖涼器都有各自名牌公司的品質保證，特別產品更擁有1-2年的保修期。名牌產品的零件可以在當地或官方網額外訂購，客人無需擔心零件難配的問題，這些名牌產品都是根據美國水喉規格嚴格製造，無需安裝師傅，自己也可以安裝，解決配件不合適或難裝的問題。

多年來業務不斷擴大、廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」，擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。今舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞享全場原價10%-40%折扣。

現舉辦清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門、代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU角線、櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價。其中LED燈、窗簾均有50%-70% Off。另全場過半清倉，更有大批裝修材料歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售蒞臨參觀，機會難得！

秉持「誠信」為本服務華人社區近20年的「飛達」，業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內/外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈(從廚房到浴室)、天花板等材料一應俱全，猶如大賣場一站式的服務。長久以來致力於裝修材料的銷售以及批發，為滿足各界的需求，自設工廠代理石材加工做廚房及浴室檯面。自產自銷、庫存量大，一至二天完成，無需等待。

方太抽油煙機五年質保、機電終生保修、無憂購買，是高顏值、強吸力的高端廚電品牌，提供多個款式供選擇來滿足中國廚房烹飪需求，是一種智慧型抽油煙機，更是家庭主婦的最愛。浴室用玻璃門是一種特殊的門，現在有很多人喜歡在浴室安裝落地玻璃門，時尚美觀，又能增加浴室透光性，而「飛達」不鏽鋼浴室玻璃門比市面上所賣的鋁框浴室玻璃門更美觀、耐用，價格更低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品。

還有真材實料的各種銅鐵內/外門，符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，實用美觀且物美價廉，除了有現貨外也可依客戶需求丈量訂製。飛達也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，用電腦軟件依顧客要求規劃出藍圖，再配合顧客的預算來精挑細選使用材料，滿足顧客需求。

「飛達」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，設計不僅符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細，同時也有百搭的燈飾和窗簾供選擇。地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354（店旁邊設有免費停車位及遠近送貨服務）；電話：718-321-9111，718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：週一至六 7:30am-6pm，周日 9am-6pm；歡迎上網瀏覽：www.Feidaus.com。

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