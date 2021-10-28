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思工作室對外開放名人雅士、商業翹楚 新座標

紐約訊
企業集團(始於1985年)創始人、董事長SiSi Chen女士攝於公司。
企業集團(始於1985年)創始人、董事長SiSi Chen女士攝於公司。

位於紐約曼哈頓中城百老匯大道與32街口(帝國大廈側面第二條街)的思工作室，是創始於1985年的紐約中華國際貿易公司旗下公司之一。36年來，企業投資跨越國際，廣泛涉獵鑽石、金銀、珠寶、郵票、錢幣、美容品、健康食品、房地產等各個領域，產品享有盛譽。此次思工作室對外開放，將為大家展示薈萃企業精華的金銀飾品和各類珠寶。企業自1985年創始至今，已接待了數以萬計的世界各界人士、大型團體和個體消費者，歷年來擁有包括位於帝國大廈在內的旗下企業8處，被譽為「紐約曼哈頓第五大道的金字招牌」。該公司此次還將展出設計師Olivia SuChen最為擅長的動漫繪畫和彩繪陶瓷藝術品，包括兩幅最新作品「夏」與「秋」。

思工作室陳設清新優雅、氣氛舒適溫馨，成為名人雅士、商業翹楚注目和駐足的地方。企業聯手世界著名珠寶製造商，運用手工拉絲法、雙面鑽石切割法、多重交疊法、點彩法等製作工藝，充分體現企業巧奪天工的精妙設計，為顧客提供美輪美奐、精采紛呈的鑽石金銀珠寶飾品。在這裡既可現場購買，又能交流信息，不僅使珠寶潮流的新鮮度得以保持，還可親身體驗珠寶的華美與藝術的氣息。

該公司地址：39 West 32nd Street, 6FL, New York, NY 10001；電話：212-630-3666；傳真：212-630-1669；電郵：[email protected][email protected]。對外開放時間：每週一至週五，下午2點至7點；可搭乘地鐵B、D、F、M、N、G、R、W車到34 Street Herald Square站下，從32nd Street & Broadway NE Corner出口處出站，走路一分鐘即到；該公司對面有大型停車場。

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