會計實務技能班10月30日開新班！

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QuickBook-123會計培訓中心向全美華人推出一個頗具實用特色的會計實務技能班，幫助從來沒有學過會計的新移民 掌握現代會計原理、學習會計實務技能和經驗、熟練操作會計軟件，培訓大家成為獨當一面的公司會計專業人員。實用會計班將於10月30日週六17:30（美國 東部時間）在網上課堂Zoom上現場開班。

據介紹，該網上會計培訓的一個重頭項目，是通過QB會計實務技能證書的考試。近年來蓬勃興起、全美範圍的QuickBooks職業會計證書考試同TOFEL考試一樣，由主流權威機構出題、全美50個州統考，其證書是新移民在美國從事會計工作最快、最有效的技能通行證，甚至比美國4年會計本科畢業生還靈，因為本科生只有理論，卻缺乏美國本土的會計實務技能和經驗。

英語、會計都是零基礎的新移民是否能學習呢？答案是能！因為該會計班最開始是中文教學，逐步過渡到英文，三個月一循環的培訓可在18個月內重複進行，包學包會。其QB證書考試的難度會比地產經紀或保險經紀的證書容易些。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad或手機 上課，每堂課反復講兩次（週二週六各1次），每次4小時。大家可以先試聽，後報名。

該課程的主要內容有：

1. 會計基礎原理和公司財務會計系統；

2. 會計分錄、賬戶登錄、試算平衡及編制財會報表；

3. 手做會計(含Excel)過渡到電會系統 QuickBooks；

4. 大中小企業電腦會計主流軟件介紹；

5. 現金支票、銀行卡收支及銀行對賬核算；

6. 銀行貸款及信用卡收支對賬核算；

7. 客戶、銷售收入、應收款、退貨與催債核算；

8. 供貨商、承包商的採購支出與應付款核算；

9. 勞務成本、產品成本、庫存與固定資產折舊核算；

10. 公司稅務——銷售稅、工資稅、財產稅核算申報；

11. 公司稅務——公司的類別與所得稅核算申報；

12. 公司財務報表編制、分析與CPA的審計報表；

13. QuickBooks桌面版的高級技能、網上版、Enterprise版核算；

14. QB綜合實例實務技能考核；

15. QuickBooks會計職業證書考試預習；

16. QuickBooks會計職業證書模擬考試。

諮詢報名請與CPA註冊會計師William聯繫，微信：williamqb，手機：626-353-6597（可留短信）。QuickBook-123會計培訓中心的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。