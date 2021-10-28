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會計實務技能班10月30日開新班！

紐約訊
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QuickBook-123會計培訓中心向全美華人推出一個頗具實用特色的會計實務技能班，幫助從來沒有學過會計的新移民掌握現代會計原理、學習會計實務技能和經驗、熟練操作會計軟件，培訓大家成為獨當一面的公司會計專業人員。實用會計班將於10月30日週六17:30（美國東部時間）在網上課堂Zoom上現場開班。

據介紹，該網上會計培訓的一個重頭項目，是通過QB會計實務技能證書的考試。近年來蓬勃興起、全美範圍的QuickBooks職業會計證書考試同TOFEL考試一樣，由主流權威機構出題、全美50個州統考，其證書是新移民在美國從事會計工作最快、最有效的技能通行證，甚至比美國4年會計本科畢業生還靈，因為本科生只有理論，卻缺乏美國本土的會計實務技能和經驗。

英語、會計都是零基礎的新移民是否能學習呢？答案是能！因為該會計班最開始是中文教學，逐步過渡到英文，三個月一循環的培訓可在18個月內重複進行，包學包會。其QB證書考試的難度會比地產經紀或保險經紀的證書容易些。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad或手機上課，每堂課反復講兩次（週二週六各1次），每次4小時。大家可以先試聽，後報名。

該課程的主要內容有：

1. 會計基礎原理和公司財務會計系統；

2. 會計分錄、賬戶登錄、試算平衡及編制財會報表；

3. 手做會計(含Excel)過渡到電會系統 QuickBooks；

4. 大中小企業電腦會計主流軟件介紹；

5. 現金支票、銀行卡收支及銀行對賬核算；

6. 銀行貸款及信用卡收支對賬核算；

7. 客戶、銷售收入、應收款、退貨與催債核算；

8. 供貨商、承包商的採購支出與應付款核算；

9. 勞務成本、產品成本、庫存與固定資產折舊核算；

10. 公司稅務——銷售稅、工資稅、財產稅核算申報；

11. 公司稅務——公司的類別與所得稅核算申報；

12. 公司財務報表編制、分析與CPA的審計報表；

13. QuickBooks桌面版的高級技能、網上版、Enterprise版核算；

14. QB綜合實例實務技能考核；

15. QuickBooks會計職業證書考試預習；

16. QuickBooks會計職業證書模擬考試。

諮詢報名請與CPA註冊會計師William聯繫，微信：williamqb，手機：626-353-6597（可留短信）。QuickBook-123會計培訓中心的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

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