安德魯·弗里德曼律師樓成就移民夢想

安德魯·弗里德曼律師是一名擁有30多年移民經驗的猶太律師。

安德魯·弗里德曼律師是一名擁有30多年移民 經驗的猶太律師，該律師樓以誠實和有效的方式協助各國移民在美國 取得合法身份。由於各種新的移民政策在拜登總統的任期間得以陸續推廣實行，各國移民，尤其中國 同胞得以更大限度的獲得移民福利。

該律師樓擁有處理政治庇護個案的豐富經驗，能在該律師團隊專業有效的幫助下，成功獲得政治庇護的批准。此外，該律師樓可以用國情變化為由，幫助許多已被移民法庭下達驅逐令的中國移民提交動議，要求重審及撤銷驅逐令。

由於最近有關衡量在美實際居留時長的法律進行了重要的修改，許多曾經被下達驅逐令的中國移民現在也有資格申請十年綠卡。在這個新法律實施之後，許多中國移民如在美國居住滿十年、有良好的道德品質、其子女/配偶或父母會因其離國而面臨特殊困難者，將有機會獲得綠卡，成為美國永久居民。

在這個較寬鬆的移民政策氛圍下，曾經被下達驅逐令的中國移民因在美國建立家庭而有機會獲得案子重審，從而得以將驅逐令去除，並獲得合法身份。該律師樓可以幫助這類移民提交重新開案的動議，並通過尋求豁免的管道為其取得移民簽證。另外，拜登政府剛剛推出新的移民政策，允許在今年8月5日前入境的香港人獲得延遲強制離境的權利，他們可以獲得合法工作許可及其他移民福利。該律師樓會竭誠為這些香港居民提供專業的法律協助。

除了以上這些針對新政策的法律業務，該律師樓還有豐富的經驗處理「夢想者」簽證（DACA）、各種移民豁免、親屬移民申請、犯罪受害者簽證（U visa）、特殊青少年移民身份以及勞工移民。此外，還有專門的團隊處理刑事糾紛，辦理24小時緊急保釋。

安德魯·弗里德曼律師樓位於曼哈頓中城的精華地段，有精通中文的資深律師及助理為您提供專業親切的服務。該律師樓提供免費諮詢服務，歡迎致電，電話：845-262-6383。