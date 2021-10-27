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法拉盛Flushing Tower辦公空間出租

紐約訊
Flushing Tower北側「步步高升」大樓。
Flushing Tower北側「步步高升」大樓。

隨著疫情緩和，生活慢慢恢復往常，商業活動漸漸熱絡。人們重回辦公室工作之際，給自己及員工一個安全、便利的工作空間，是雇主們最迫切面對的復工挑戰。位於法拉盛黃金地段、介於羅斯福大道與39大道間的Flushing Tower，現有若干辦公室出租。辦公室空間從300呎到1000呎不等供租用，專業團隊管理大樓，近地鐵及公車站，交通便利，適合各類專業辦公室及醫療診所，歡迎各界專業人士預約看房承租。

位於法拉盛商業蛋黃區的Flushing Tower，南側面向法拉盛最熱鬧的羅斯福大道，北側為小商家聚集的39大道，西側近法拉盛另一熱鬧街道緬街，位處法拉盛高產值的黃金地段。銀行只在幾步之內，公車站牌就在大樓前，走幾步就到地鐵站，四通八達，對前來洽公、看病的人來說十分便利。

大樓在落成後，便利的交通即吸引眾多律師、會計師及醫師等專業人士及小商家入駐辦公、看診，也有學校及才藝班到這裡開班授課，更有知名麵包連鎖店，長年承租店面，尤以北側大樓的「步步高升」外形最為討喜。Flushing Tower管理公司表示，該大樓優越的位置為承租戶帶來龐大的商機、業績及財富，專業、扎實的大樓管理為承租者省去辦公室硬體管理的勞煩，進而專注於事業上。許多剛創業者承租後，事業漸入佳境，業績也如大樓外觀一般一路爬升，因此該大樓一向有「步步高升」大樓的美稱。

Flushing Tower由在紐約地區有多處地產管理經驗的團隊負責管理，大樓設有門房，四部電梯以樓層分流方式將來訪者迅速載送到要去的樓層，不需浪費時間等待電梯，是法拉盛地區高樓層大樓中最有效率的電梯載運。大樓有專業修繕團隊，因應承租戶設施上的問題，清潔團隊維護大樓整體的整潔，大樓內隨時保持地淨窗明，給承租戶及來訪者一個乾淨及舒適的工作及洽公環境。

Flushing Tower北側大樓入口：136-18 39 Avenue；南側大樓入口：136-21 Roosevelt Avenue；承租洽詢電話：718-779-4395，歡迎洽詢預約參觀辦公室空間。

Flushing Tower羅斯福大道上的南側大樓。
Flushing Tower羅斯福大道上的南側大樓。

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