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美國上海聯誼會大遊行

紐約訊
第15屆美國上海聯誼會就職典禮，由顧問黃明明(右)移交印鑑給新任會長應霞芬(中)，總監任介文(左)在旁監督觀禮。
第15屆美國上海聯誼會就職典禮，由顧問黃明明(右)移交印鑑給新任會長應霞芬(中)，總監任介文(左)在旁監督觀禮。

美國上海聯誼會(Shanghai Association of America)日前參加在布碌崙八大道上舉行的第十九屆慶祝花燈暨第十屆中國日大遊行，由聯誼會第十五屆新任會長應霞芬以及總顧問吳愷帶隊，率領多位職員及會員參加，並表達支持北京參加2022冬奧會的強烈意向。

日前聯誼會剛舉辦第十五屆就職典禮，恭請市議員顧雅明以及市議會第20選區民主黨市議員參選人黃敏儀等政界人士到場觀禮，黃敏儀也得到該聯誼會的肯定與背書。同時受邀出席典禮的僑領尚有美國上海總商會會長車啟鼎、美國上海同鄉會會長沈珺、三江公所會長包榮剛、寧波同鄉會會長王心仁、溫州同鄉會榮譽會長兼總顧問黃根弟、美國紹興同鄉會會長賞潔明、紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、福建公所秘書長曾賢秋以及美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊等多位。

1990年創立的上海聯誼會，至今已走過30個年頭，而新上任的會長應霞芬，是入會屆滿30年的資深會員，其他一併當選的中堅幹部尚有常務副會長阮國芳、副會長丁晨與錢楊、理事長蔣位卿、副理事長崔桂鳳和邵薇、秘書長馬美智、英文秘書雷音、中文秘書吳玉萍、青年團團長華龍、總監任介文、副總監王世耀、財務龔麗華/呂文玲/何為成、總務鄭銀銀/顧妹/李桂生、醫學顧問李曉圃、美國上海聯誼會越劇團團長言美英、總顧問吳愷、顧問黃明明/王心仁/陳蓮青/湯華德/鄭士英/方關君/車啟鼎、高級顧問陳志飛/夏善晨、特邀顧問蘇煥光/尹導/樂志清/龔耀金/賞潔民/楊功德/曾賢秋/李興旺/包榮剛/周定偉/吳毓忻/黃根弟/王惠岳/徐桴樑/俞大明/梅毅超/姜國平/房飛。

美國上海聯誼會先前聯合美國上海同鄉會與美國上海總商會，舉辦線上美國紐約中秋國慶上海僑團聯合文藝交流慶祝大會，協辦單位有美中留學人員聯合會、美中青少年教育發展基金會，支持媒體有中華商報以及世界文化之旅報。這項活動普受上海鄉親關注與熱情參與。

第15屆美國上海聯誼會就職典禮上，由三江公所理事周忠根(右五)餽贈「厚德載物」書...
第15屆美國上海聯誼會就職典禮上，由三江公所理事周忠根(右五)餽贈「厚德載物」書法作品給聯誼會，由新任會長應霞芬(左五)代表接受。

美國 紐約 遊行

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