中國浙江璟原11月中國字畫收購活動

浙江璟原藝術可為您提供免費鑑定及估價服務，並提供如何長期保存的建議。與該公司合作可省去中間人或公司的佣金。中國浙江璟原公司以絕對的誠信，讓主客之間的交易放心而簡單。請帶上您的中國字畫，來到活動現場。

中國 浙江璟原將第27次赴北美洲，依舊由公司副總經理周佳先生以及書畫部門主管陳立界先生帶隊，開展中國書畫的免費鑒定和收購活動，敬請僑胞和收藏家蒞臨現場。11月12日在波士頓，11月14-15日在紐澤西，11月17日在華盛頓，11月19-20日在紐約 ；當場免費鑒定和現金收購。

去年因為疫情，總公司取消了2020年的全球巡迴收購活動，今年再度光臨北美。中國浙江璟原藝術是專業投資與收藏中國字畫及藝術品的公司，總部設在藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。該公司以強大資金實力及資深專家鑒定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、台灣 和東南亞等國家與地區，鑒定收購中國名家書法與繪畫，在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，該公司已在世界各地成功舉辦此類收購會活動近百次。該公司本著「信用第一」的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。

有意出售的藏家可與北美辦事處王小姐聯繫，公司將免費提供關於您的藏品方面最專業的意見以及滿意及公道的價錢。海外遺，珍完璧故土，是璟原的宏願；翰墨千秋，手澤流芳，是璟原的夢想。如您或親友在香港與台灣有大量藏品不便處理，請與該公司聯絡，可代為安排專家前往香港或台灣，提供上門收購服務。

璟原藝術收購作品種類包括立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇及扇片等皆可。該公司收購範圍有近現代字畫（徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐云、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中）；古代字畫（趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同和、陸潤庠）。

該公司建議，藏家事先將多個角度的藏品照片發至該公司北美徵集郵箱：[email protected]，或聯絡璟原藝術北美辦事處代表王玥小姐，電話：1-626-773-6336；郵箱：[email protected]。一旦專家初步審定圖片後，即會與藏家預約見面。詳情請瀏覽該公司網站：www.jingyuanzj.com。

新澤西徵集日期為：11月14-15日9:30am-4:30pm，地址：Hyatt Regency New Brunswick(2 Albany Street., Brunswick, NJ 08901, meeting room: Salon A/B)；紐約徵集日期：11月19-20日9:30am-4:30pm，地址：Ｗestin New York Grand Central Hotel: 212 East 42nd St., NY, NY 10017，Meeting room: Consulate。