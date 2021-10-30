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聯合健康保險2022聯邦醫療保險計劃

紐約訊

聯合健康保險推出2022年度聯邦醫療保險紅藍卡）優惠（Medicare Advantage）和處方藥計劃，提供更多有價值、簡單且可負擔的福利，並按照會員的體驗，以對他們最重要的福利來設計方案。

聯合健康保險聯邦醫療保險計劃行政總裁Tim Noel表示：「我們從會員和紅藍卡受益人處得知，他們渴望穩定的福利和無顧慮的體驗，並以可負擔的價格獲得所需的護理。」

目前有超過730萬人參加了聯合健康保險紅藍卡優惠計劃，並於2022年擴大服務至全國94%的紅藍卡受益人，保持行業裡最大的紅藍卡優惠計劃覆蓋範圍——包括新增276個縣的310萬人可享受標準計劃。

為降低處方藥費用、提升重點和輔助福利、推動卓越的會員體驗，聯合健康保險2022年度紅藍卡優惠計劃重點包括：

●在處方藥承保方面的投入

Noel指出：「繼續獲得可負擔的處方藥是我們會員關心的項目。我們2022年的計劃設計是參照會員告訴我們有哪些藥物是他們所需要的，從日常藥物到對某些患者來說至關重要的胰島素。」

大多數標準計劃包括處方藥承保和超過67,000家網絡藥房，提供可節省費用、可預算價格和高透明度的處方藥承保。

●物有所值和穩定的計劃福利

為更多紅藍卡優惠計劃消費者實現可預算、可負擔的2022年計劃，特色包括：

* 月費：大多數會員將看到不變或下調的紅藍卡優惠計劃保費，包括近300 會員可享$0計劃月費；

* $0定額手續費：會員將普遍以$0定額手續費獲得主治醫生門診、化驗、遠距問診、診斷性結腸鏡檢查和乳房X光檢查、心臟疾病復康等服務，許多會員還會看到專科門診以及物理、職業和語言治療的定額手續費下調——遠距問診的定額手續費為$0；

* 紅藍卡全國網絡：2022年度將有更多計劃受惠於最大的紅藍卡優惠計劃網絡；

* 視力與聽力：所有計劃都將保持$0費用的每年常規眼科檢查，並且大多數計劃都有眼鏡補助，此外，大多數計劃將提供$0費用的聽力檢查，幾乎所有會員都將獲得助聽器福利。

●獨有和加倍的福利和服務

Noel表示：「我們想讓會員知道，每項計劃提供新的福利和方案，全是因為我們認真聽取了會員的需求。」

●更多計劃選項滿足不同需求

聯合健康保險是唯一一家以AARP冠名提供紅藍卡計劃的保險公司，通過多元化計劃組合，為近五分之一的紅藍卡受益人提供服務。聯合健康保險也是全美最大的聯邦醫療保險輔助計劃提供者，通過其聯邦醫療保險輔助計劃，為大約440萬人提供服務。

Noel稱：「我們的聯邦醫療保險輔助計劃是消費者評價最高的計劃之一，我們為具有競爭力和穩定的費率感到自豪。我們在2022年將推出新的低保費計劃，以滿足消費者不斷增加的多樣化需求。」。

民眾可於紅藍卡年度註冊期間10月15日至12月7日轉換紅藍卡計劃。如需查詢，可致電聯合健康保險華語專線：1-800-801-1900。

聯合健康保險致力於幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求，並與醫療護理提供者保持互信的關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險(Medicare：俗稱「紅藍卡」)和醫療補助 (Medicaid：俗稱「白卡」)受益人的全方位健康福利計劃，並與全國超過一百三十萬名醫生和專業護理人員，以及六千五百家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險還通過在南美州擁有和營運的醫療護理設施，為當地居民提供健保福利及照護。聯合健康保險是聯合健康集團(UnitedHealth Group)旗下企業之一，欲瞭解更多資訊，請瀏覽聯合健康保險網站： www.uhc.com或在Twitter上關注@UHC。

聯邦醫療保險 紅藍卡 福利

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