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腸胃肝膽專科世家 伍智聰西醫子承父業青出於藍擅長無痛麻醉腸胃鏡檢查

紐約訊
伍智聰西醫腸胃肝膽診所的醫療團隊，由學有專精的助理醫生張立群及其他得力助手一起組成。
伍智聰西醫腸胃肝膽診所的醫療團隊，由學有專精的助理醫生張立群及其他得力助手一起組成。

伍智聰西醫（Anthony J. Ng, M.D.）出身於腸胃醫學世家，父親伍賢碩是紐約市華埠第一位腸胃肝膽專科醫生，有超過廿五年經驗。伍智聰醫生師從大腸鏡發明人，在嚴謹的指導與訓練下，打下理論與臨床的堅實基礎。

持有美國腸胃肝膽專科特考文憑（Board Certified Gastroenterologist）的伍智聰醫生是美國腸胃照鏡會會員。他還是紐約長老會醫院——威爾·康乃爾醫療中心和西奈山——貝斯·以色列醫院的醫學臨床講師，曾任哈佛醫學院教學醫院內科專科以及西奈山醫學院腸胃肝膽專科的住院醫生。

●無痛腸胃鏡檢查

大腸癌是高發癌症之一，但可以預防，早期篩查至關重要。檢查方法以腸鏡檢查最為直接有效，其中「無痛腸胃鏡檢查」是新技術的一種檢查。何謂「無痛腸胃鏡檢查」？伍智聰醫師娓娓道來，無痛腸鏡是一種無痛苦胃腸鏡檢查，又稱鎮靜清醒胃腸鏡，就是在檢查過程中，由靜脈注射全身麻醉的藥物，不需動用肌肉鬆弛劑，也不會使用到氣管內管及呼吸器這些輔助設備。檢查結束後，受檢者很快就能恢復意識，而且很少有麻醉後噁心嘔吐、暈眩頭痛、肌肉酸痛等後遺症，且具有併發症少、恢復快等優點。

此外，伍智聰醫師亦專精治療腸息肉、腸癌、胃痛、胃酸倒流、胃炎、胃潰瘍、胃菌、胃癌、血便黑便、隱血、內外痔瘡、便秘、腹痛、腹瀉、腹脹、嘔吐等。

另外，肝功能對身體能夠起到巨大的作用，所以在生活中也要注意對肝功能的保護。各種肝臟疾病在影響到肝功能之後，都會導致肝臟能夠起到的作用有所缺失，所以身體才會出現相應的多種問題。伍醫生也長於診治肝炎、肝硬化、肝腫大，以及各種急性慢性肝炎、食道問題、消化不良等，同時也精於肝癌檢查。

伍醫生的診所優勢：1.精於胃鏡檢查，包括麻醉無痛腸胃鏡檢查，已成功做了上萬例，無醫療事故發生，社區口碑很好，在本行業界受到高度推崇。2.醫療團隊技術精湛，率領團隊的伍智聰西醫本人自名校哈佛大學醫學院畢業，做事審慎認真。該診所聘請多位得力助手——張立群助理醫生，是麻省醫藥和健康科學大學學院的助理醫生，具備碩士學位；姚佩琳助理醫生，擁有史泰登島大學醫院助理醫生的資格。3.診所設有最先進的腸胃鏡儀器，經AAAASF認證。4.以無線膠囊內窺鏡做智能膽囊檢查，免去病人對腸胃鏡的恐懼怕痛心理。5.設有腹部和盆腔超音波檢查，幽門螺旋杆菌及氫吹氣檢查，可測胃酸過多等病症。6.擅長無痛非手術除痔瘡。

伍智聰醫師設有兩處診所服務僑胞，地址：華埠中央街139號6樓609/611室(金輪中心，139 Centre Street, Suite 609/611, NY, NY 10013），電話：212-431-4309；布碌崙60街943號C1室（943 60th Street, Suite C1, Brooklyn, NY 11219），歡迎預約，電話：(888)256-6385，網站：www.GIHealthNYC.com。

伍智聰西醫腸胃肝膽診所的醫療團隊，由學有專精的助理醫生姚佩琳及其他得力助手一起組...
伍智聰西醫腸胃肝膽診所的醫療團隊，由學有專精的助理醫生姚佩琳及其他得力助手一起組成。
腸胃肝膽診所伍智聰西醫擅長無痛麻醉腸胃鏡檢查。
腸胃肝膽診所伍智聰西醫擅長無痛麻醉腸胃鏡檢查。
伍智聰西醫腸胃肝膽診所的服務前台，美輪美奐、氣派非凡。
伍智聰西醫腸胃肝膽診所的服務前台，美輪美奐、氣派非凡。
寬敞舒適的伍智聰西醫腸胃肝膽診所診室。
寬敞舒適的伍智聰西醫腸胃肝膽診所診室。
氣勢恢宏的伍智聰西醫診所。
氣勢恢宏的伍智聰西醫診所。

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