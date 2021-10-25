法拉盛「古德牙科」植牙專科

「古德牙科」全面預約看診，歡迎僑胞前往預約。

位於法拉盛 的古德牙科由牙科名醫金宗郁博士主持，他擁有紐約大學 牙科博士學歷及紐約大學植牙證照，是國際口腔植牙學會會員，曾任紐約大學醫學院和哥倫比亞大學醫學院講師，有著超過10,000例的豐富臨床植牙經驗。診所配備有最新的口腔外吸系統，可防止治療過程中產生的大量液體和氣溶膠，包括新冠病毒等。診所定期進行消毒，安全無虞，歡迎僑胞前往諮詢。

金宗郁牙科博士經驗豐富，在曼哈頓開業10餘年。為了更好地服務華人僑胞，故喬遷至法拉盛中心。金郁宗博士多年執業使他有著豐富臨床經驗，在植牙方面有更獨到的體會。他為了堅持醫療服務品質，通常會花更多的時間與病患進行溝通，詳細檢查並同病患一起討論對方的需求，從而研討出一系列專業的治療計劃。古德牙科所採用的是美國 頂級FDA標準植牙系統，特點是初期穩定性高、親骨性強而且癒合快。臨床經驗超過千件成功案例，讓病患治療得安心，並且對術後效果開心。古德牙科診所會根據每個病患的不同情況予以分析，從而做出正確的診斷和相應的治療計劃，並在術後定期追蹤和檢查，以確保患者術後一切正常的復原。

金宗郁博士強調，診所所有的員工都經過完善的疫苗接種，進一步減少了污染患者的機會。他們也嚴格執行安全社交距離的隔離規定，安排好患者的時間，等候室中最多只會有一個患者，以防患者之間發生任何交叉污染。每次看診完畢，診所員工會對每個治療室進行徹底消毒。診所還配備了最新強效的口腔抽吸液體儀，以消除和防止在治療過程中從患者口腔噴出的任何氣溶膠。

古德牙科服務範圍包括了：植牙、5分鐘牙齒美白、美容口腔修復、口腔外科手術、根管治療和任何的牙齒疑難雜症。地址：36-36 Prince St. #304, Flushing, NY 11354，諮詢電話：718-358-3636，如需更多資訊請瀏覽：www.gudedental.com。