史帝文律師樓張向榮律師爭取公平裁決及合理賠償

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繁忙的紐約市 車水馬龍，車禍 事故日日發生。當你遇到車禍發生，應該怎樣面對，保障自己的合法權益呢？史帝文律師樓張向榮律師教你車禍事故應變小常識。

設想這樣一個情景，馬路上不幸出現了一個輕度交通意外，但不涉及人員傷亡。 此時，如事發現場在馬路中央或主要交通幹道，建議儘快將相關車輛移至路肩，以免阻礙交通；然後開啟汽車的危險警示燈或照明燈，提示周邊車輛及行人；之後，記錄肇事司機姓名、地址、車輛登記證和有效保險 證明，在有需要時，向對方車主提供以上對應資訊；向現場警務人員出示自己的身份證明、駕駛執照和有效保險證明，同時，記錄現場警務人員的姓名、警員編號；盡可能記錄所有乘客及目擊證人的姓名及地址，如隨身有可攝錄設備，建議將事發現場情景、汽車損壞程度、剎車痕跡拍下備用。

在交通事發現場，建議不要當場承認任何責任及過失，即便您內心認為事故確實是由於自我過失引起。現場直接表態或將無法確保當事人處在事件最有利一方，而事故的實際起因，往往無法從事件表面直接察覺，比如汽車設備本身的缺陷、交通指示設備出現故障、其它司機醉酒駕駛等。 如果您當場接受指責並向對方道歉，那麼對方可能將利用您現場的對話作為審訊時的供詞攻擊您，令您處於不利位置，所以請謹記，在現場不要承認過失，將歸責留待法官及陪審團決定。

互換相關資料、離開現場後，相信您最關心的就是法律將如何判決事件。現行制度中分刑事法院和民事法院：刑事案件執行的法律以體現公共法規為規範，政府可對個人及機構進行起訴；民事案件是針對個人或機構之間的衝突，往往出現在某一個體或組織對另一個體或組織提起訴訟。在一些交通意外中，特別是輕微事故中，經常出現無需追究和起訴任何責任方。尤其是當保險公司承擔所有財產損失賠償、不涉及訴訟時，更不造成任何民事訴訟。

但設想這是一場較為嚴重的交通意外，警方至少對其中一方司機提出指控，那麼這個刑事指控或將涉及罰款或入獄。但如果能將同一事故判定為個人傷亡訴訟或過失駕駛，這個指控可能就只需金錢賠償便能了事。

由於每個案件都有各自特殊之處，所以把握有效時間、尋求專業人士的法律建議，是你獲得事故法律責任風險評估的最佳選擇。謹記：切勿在現場道歉或承認任何責任，跟你的律師會面前不要接受對方或保險公司口頭或書面承諾的任何解決方案或賠償，所有決定應等待律師與你評估後做出最佳解決方案，從而獲得公平的裁決及合理的賠償。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓執業律師，為受害者提供強而有力的法律支援。幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償是他的終生職責。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。 張律師辦公室位於曼哈頓中城及法拉盛，精辦個人意外傷亡個案，精通廣東話、國語、英語和韓語。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西洲執照，有30多年的專業經驗。2015-2020年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦交通意外、醫療事故、絆倒摔傷、燒傷燙傷、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細分析每個個案，深受肯定。專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、台山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或到訪面談。曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室，預約電話：212-481-5275，布碌崙及法拉盛辦事處預約電話：718-423-0448。