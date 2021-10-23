美國恒康藥業系列保健品 憑本報導買四送一特價百元

年底訂購美國恒康藥業的免疫康與排毒纖體康等系列保健品，憑本報導可享買四送一特價百元之優惠。

美國 恆康藥業(HEALTH KEY)因應疫情 警戒尚未完全解除，提供免疫康與排毒纖體康等系列保健品。憑本報導，買四送一特價百元。價廉物美、增強體魄，是消費者最佳採購時機，敬請切實把握。

恆康品牌旗艦保健品共六項，即免疫康、排毒纖體康、婦瘤康、月必康、乳結康和更美康，均為高濃縮天然草本成分，由美國GMP工廠生產製造，質量保證，防病治病養生一條龍。

監製美國恒康藥業產品、服務紐約市超過廿年的張碧恒醫師指出，恒康六項旗艦產品上市多年，經得起市場考驗，它們突出的功效分別為：(1)免疫康，增強對疫情病毒之免疫力，兼且能排毒防癌，舒緩減除多種症狀，包括免疫力差、精力不夠、高血壓、高血脂、高血糖、高膽固醇、失眠 、睡眠不好、記憶力衰退、貧血、心臟功能不佳，肺功能不好、哮喘、夜尿、痛風等。(2)排毒纖體康，緩解脂肪囤積、代謝失調、體重屢減不降、肢面浮腫、濕氣困重、痰濕瘡毒、腹脹、口臭便秘，還能祛斑與保養美顏。

此外，恆康還生產婦科專用的(3)婦瘤康，宮巢腫瘤剋星，專門清理子宮肌瘤、卵巢囊腫、經期血塊，對於子宮內膜異位症、更年期綜合症、內分泌失調引起的面部色素斑沉澱等病症收效良好。(4)月必康，調經必備、月月安康，能調經活血、理血解毒、補血益氣、改善微循環並消除血瘀、調節內分泌、消炎、排毒、去腐，還有淡斑祛斑效果。(5)乳結康，乳房保健良品，可解鬱、軟堅散結、消積化痰、活血破淤、行氣止痛、補氣健脾、調和中焦等。

同時，恆康還生產(6)更美康，更年必備、滋養卵巢，緩解更年期綜合症、潮熱盜汗、煩躁焦慮、精神不集中、情緒複雜多變、頭暈耳鳴、失眠健忘、心悸胸悶、精神萎靡、面色無華或浮腫、皮膚發麻發癢、骨質疏鬆、皮膚陰道乾燥、性交疼痛或性欲減退等。

主持恆康藥業的張碧恒針灸師師承中醫名家蘇大全醫生，取得中醫學碩士學位及針灸師執照。張醫師靈活運用祖傳秘方和驗方，對很多疑難病例見解獨到，治癒者眾、口碑極好。她善用中藥內調、針灸通絡，積累了大量經驗，能有效治療婦科疾病。

美國恆康藥業產品諮詢/訂購熱線：646-370-0388。張碧恒醫生診所：曼哈坦華埠139 Centre St, #202，電話：212-343-9398；法拉盛38-08 Union St, #5G，電話：718-353-8500；艾姆赫斯特87-33 Justice Ave，電話：718-505-3500。