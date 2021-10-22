曼哈頓美加美國際美容美髮學校

美加美國際美容美髮學校由校長陳素華(後排立者右三)帶領，在華埠人瑞中心為耆老義剪。

曼哈頓美加美國 際美容美髮學校經教育廳立案，持有紐約州 政府執照，現提供網課及實體課，任君選擇，高中文憑即可報名入讀。

創校十年有成的美加美國際美容美髮學校提出「就讀美加美，明天更加美」的口號，以中英文授課及考試、學費低廉。目前該校提供系統性課程，計有美容美髮指甲全科班(1,000小時)、美容專業牌照班(600小時)、美甲專業牌照班(250小時)、脫毛專業牌照班(75小時)。校方輔導筆試與手試，先考取紐約州永久執照，如到外州工作，還可由校方轉介，無須再考，並免費輔導重考。

美加美校長陳素華作育英才不遺於力，更利用公餘之暇投身公益。該校成立十年以來，從不間斷地於每月初的第二個周一，到華埠華人策劃協會人瑞中心為耆老義剪。疫情後，該校師生於今年2021年8與9月，在陳校長帶隊率領下兩度重返人瑞中心，舉辦免費剪髮活動，深受耆老歡迎。

人瑞中心負責人伍寶玲喜聞樂見義剪活動繼續舉辦，立下中心與學校互利雙贏的典例。她說得益於這項貼心的剪髮服務，幫助耆老整理儀容，讓他們神清氣爽、振作精神面對人生、重拾活力與信心。而在美加美學校方面，師生們藉由活動實地驗證平日所學，精研技巧、培養自信，為日後步入社區服務人群鋪設康莊大道。

於2010年6月1日開幕的該校教學成果豐碩輝煌、人才倍出，有意加入美容行列或詢問相關問題請電：212-343-2680，地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014(地鐵 A/B/C/D/E/F/M至紐約大學W 4 St-Wash Sq下)，陳素華校長歡迎致電或短訊：646-235-5408，微信(WeChat)：cindykchen。