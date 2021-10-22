2022 KIA FORTE推出全新設計

2022 KIA全新Forte將為您帶來震撼感受。

隨著KIA Forte的強勁銷售勢頭，日前KIA宣佈2022 KIA Forte將推出全新的設計和一系列的先進科技，包括新的前後設計元素、新推出的10.25英寸寬屏導航顯示器以及新升級的Drive Wise ADAS科技。該車型提供包括6個標配ADAS2功能在內的15項功能，包括車道跟隨輔助、基於導航的智慧巡航控制、公路駕駛輔助和安全下車警告等。

2022推出的新款的Forte有四種級別可供選擇——FE、LXS、GT-Line和GT。2022 EX車型已停產，並添加了新的GT-Line Sport Premium等級。該車型系列的套件包括LXS科技、GT-Line科技和GT科技，每一種都具有獨特的技術功能和ADAS系統組合。包括獨特的17英寸輪轂、運動外觀設計元素、LED霧燈、帶SynTex/布料的運動組合座椅、運動方向盤、10.25英寸導航觸摸屏和盲點防撞輔助系統。在車型等級的頂端，Forte GT配備201馬力渦輪增壓4缸發動機，帶來真正的性能體驗。這款200多馬力的運動緊湊型轎車，因其平衡的駕駛動態在該細分市場中脫穎而出，擁有標準的7速DCT，也是為數不多的具有可選手動變速箱的車型之一。

2022 Forte的外觀採用全新設計，前後造型元素均得到增強，其中包括時尚 的大燈設計、新一代虎鼻式格柵、寬大的保險 槓、新的16英寸和17英寸金屬深灰色合金輪轂設計、更具運動感的LED尾燈/後組合燈設計、新行李箱蓋擾流板強調了後部寬度和穩定性。KIA的工程師不僅在外形上有了全面的更新，在高科技內飾上也煞費苦心：4.2英寸彩色TFT LCD儀表盤、無線Apple CarPlay和Android Auto、8英寸觸摸屏顯示音頻/資訊娛樂系統、帶有導航/資訊娛樂的10.25英寸寬觸摸屏(GT、GT-Line的標準配置)、免費MapCare更新、帶有新集成電子駐車製動器(EPB)和自動駐車的中控台、可選的後置USB充電器、具有遠程啟動功能的智慧鑰匙(GT、GT-Line的標準配置)。

此外，Forte繼續提供高達111.3立方英尺的載客載貨空間，五座座艙舒適寬敞。平穩強勁的性能包括：2.0升MPI I-4發動機、智能無級變速器(IVT)、147馬力/132磅尺扭矩、多連桿後懸架、雙運動調校排氣、高級駕駛輔助系統。2022 Forte對其Kia Drive Wise高級駕駛員輔助系統(ADAS)套件進行了多項改進，其中有6個標準的ADAS功能，總共多達15項功能。Forte的新功能包括：標準車道跟隨輔助(LFA)、可選的高速路駕駛輔助系統(HDA)、可選的基於導航的智慧巡航控製轉彎功能(NSCC-C)、可選的基於導航的智慧巡航控制(NSCC-Z)、可選的安全下車警告(SEW)。以下系統在上一車型基礎上進行了升級：可選的盲點防撞輔助(BCA)、標準前防撞輔助系統 (FCA-Ped)、可選的前防撞輔助系統 (FCA-Cyc)、可選的後方交叉防撞輔助系統 (RCCA)。其它標準ADAS功能包括駕駛員注意力警告(DAW)、前方碰撞警告(FCW)、車道偏離警告(LDW)和車道保持輔助(LKA)。欲知更多詳情，請參：www.KIA.com。