美國泛亞商會首次頒發「協力共贏獎」

美國 泛亞商會(The US Pan Asian American Chamber of Commerce)日前宣佈，將於今年CelebrASIAN商業發展年會(Business Development Conference)中首次頒發獎項，嘉獎五個政府或大企業與少數族裔企業之間的成功合作案例。

在2021年，品牌、組織、民間團體、意見領袖、維權支持者之間的各種合作日益緊密。秉承「團結就是力量」的精神，大企業和社區少數族裔企業運用各自的平臺合作發聲，此舉共贏互助，獲得了積極的社會回饋，推動了有效的改變。

美國泛亞商會的「協力共贏獎」(Synergy Awards)由此產生。美國泛亞商會近期與Google 合作，推出全新免費的培訓內容「與Google共同成長」，致力於幫助少數族裔小企業學習數位分析專業知識，獲得更多網路使用者，並增強網路銷售。「共贏」的宗旨在本次合作中體現得淋漓盡致——美國泛亞商會持續支持美國亞裔 企業，同時，隨著更多小企業選用Google的商業平臺，Google與小企業的合作變得更加緊密。

「協力共贏獎」將要嘉獎的合作與一般服務社區的贊助專案不同。合作雙方必須都是項目參與和執行者，而非其中一方為資金贊助商。合作必須實現共贏，無論是以商業收入或者社區服務為目的。美國泛亞商會誠邀各界企業、品牌、政府機構、民間組織以及小企業積極參與「協力共贏獎」，報名提交成功合作案例。

合作案例報名必須符合以下規則：

‣所有報名均需以電郵形式發至[email protected]；

‣包括一個500字以內的英文簡介，概述提名的案例為何符合協力共贏宗旨，雙方如何成功建立合作關係，可包括輔助材料以證明合作的成功，例如新聞報導或者社交媒體內容等；

‣案例結果應不僅包括整體項目成績，同時應陳述雙方在此合作中如何各自獲益，請謹記，該獎項評判標準注重雙方通過合作達到的協力共贏；

‣該獎項報名需要參與合作雙（多）方的書面同意，例如，少數族裔企業A與大企業B合作，A與B均需要同意本次獎項的報名；

‣「合作」可被定義為雙方或多方基於一個共同目標進行的工作；

‣至少合作者的其中一方必須為少數族裔企業，並需要提供相關認證，例如，來自官方或者廣受認可組織的少數族裔企業認證；

‣合作的期限和時長並不是該獎項的決定性因素。美國泛亞商會鼓勵所有共贏案例參與獎項，不管是新興的還是長期的合作關係，但報名內容僅限於在過去兩年內的合作項目(即項目發展和實施不能早於2019年10月31日）。

美國泛亞商會的獨立獎項評審們將評估報名案例，選出五個優勝案例作為獲獎者。獲獎者名單將于CelebrASIAN商業發展年會前公佈，並在年會上舉行頒獎典禮授予獎項。獎項設置為1個鉑金獎、1個金獎、1個銀獎以及2個銅獎。

報名截止時間為美西時間2021年10月22日晚上11:59。如需瞭解更多資訊或下載報名表格，請瀏覽：https://celebrasianconference.com/synergy-awards。