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傳承媽祖文化 同沐媽祖靈光

紐約訊
媽祖敬仰者在美國媽祖廟膜拜媽祖。
媽祖敬仰者在美國媽祖廟膜拜媽祖。

2021年10月14日農曆九月初九是海峽和平女神——聖母媽祖羽化成神1034周年，暨媽祖文化被聯合國教科文組織列為世界非物質文化遺產（信俗類）十二週年。每一年的三月二十三與九月初九，媽祖敬仰者都齊聚在美國媽祖廟膜拜媽祖、同沐媽祖靈光。為了擴大媽祖文化的影響力，弘揚「立德、行善、大愛」的媽祖精神，促進海內外媽祖信衆聯誼交流、民心相通、心靈契合，美國媽祖基金會董事長朱榮斌先生(首位將媽祖文化學術論壇帶進聯合國的中國代表)、主席黃明萍女士及全體同仁高度重視對中華民族傳統文化——媽祖文化的傳承，自2014年5月12日成立以來，每一年舉行一年一度的春季媽祖金身巡安布福活動（疫情期間無法巡安）以及一年一度的秋季媽祖成道日祭奠。

美國媽祖基金會屬下的美國媽祖廟堅持傳承和弘揚中國傳統文化，把媽祖文化融入信眾生活，且更好地服務和滿足廣大信眾心靈需要。今次活動特邀學芳法師、真柱法師、廊智法師為信眾點亮心燈、祈福、納祥、消災免難、凝聚媽祖情懷。美國媽祖基金會出席的有董事長朱榮斌、主席黃明萍、主持譚康健、秘書長何啟雄、常務副主席薛建明、陶淑梅、榮譽主席張金印、張勝旺、副主席陳金春、翁建平、薛承海、郭新旭、婦女主任付步英以及義工們；與會的有美國亞裔非營利機構策略聯盟主席團主席勛爵朱林驥博士H.E. Sir Jim Chu, Ph.D.、紐約州聯邦國會議員參選人暨前美國陸軍退役軍牧熊焱博士、國際員警和退伍軍人基金會主席Michael Leung、繁榮社區基金會會長John Fan及隊長ERIC和各位成員一起參加媽祖升天祭會；紐約市20選區市議員候選人白育青、福建華人華僑聯合總會陳鍵榕、美國福建商會主席林慈飛、美國福州閩江口媽祖基金會理事長倪周劍、秘書長柳志富、美國福建書法家協會主席朱立叢、美國猴嶼七二屆同學會榮譽會長鄭德彬等出席了此次活動。

美國媽祖廟地址：132-15 41st Avenue 1B Flushing，NY 11355，聯繫電話：1-917-622-3333。

媽祖敬仰者齊聚在美國媽祖廟，舉行秋季媽祖成道日祭奠。
媽祖敬仰者齊聚在美國媽祖廟，舉行秋季媽祖成道日祭奠。

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