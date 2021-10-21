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聯邦催辦令疫情期間正常受理

紐約訊
有豐富移民法庭出庭經驗的張德海律師表示，唯有對移民法及自身移民案件清楚掌握，才是圓移民美國夢的不二法則。
有豐富移民法庭出庭經驗的張德海律師表示，唯有對移民法及自身移民案件清楚掌握，才是圓移民美國夢的不二法則。

隨著疫情爆發，社交、經濟活動受限或停滯，整個社會看似停頓了下來。許多僑胞的移民申請苦苦等待多時，卻遲遲得不到移民局的回覆。執業於法拉盛地區，精擅移民、刑事及家事法的張德海律師提醒僑胞，聯邦催辦令可以讓移民局迅速處理申請人的案件，而在疫情期間，移民局仍可正常受理聯邦催辦令。

張德海律師表示，雖然疫情持續，聯邦法庭對待催辦令的案子仍一直正常受理，未受疫情影響。當事人在綠卡申請或家屬申請遞交多年後，手指模也打了，綠卡卻遲遲不下來。或者家屬申請多年不批准，打電話給移民局或到移民局當面諮詢，得到的答案卻往往是背景調查超出預期，正在處理之中，請繼續等待。等了幾個月之後再打電話給移民局，或又去移民局諮詢， 得到的答案和上次大同小異，甚至求助聯邦議員，答覆就是要繼續等待。

很快一年過了又一年，綠卡申請就如同石沉大海，也不知道移民局是同意還是不同意，總得要給個說法，不能一直苦等下去。此時聯邦催辦令就派上用場。通常案子啟動之後平均約三、四個月的時間，移民局就會處理，當事人的案子一旦審核批准後，移民局會將綠卡或家屬申請的批准信寄出。

有些綠卡申請或難民家屬申請的案子移民局積壓多時，如向聯邦法院提出催辦令，往往十分有效，幾個月就可以看到成果。當事人在決定做聯邦催辦令之前常會有一些顧慮：告政府，政府會打擊報復你嗎？張德海律師表示，這類「告政府」的案子絕對不會受到政府報復，政府律師收到訴狀後會認真對待、加快處理，所以申請聯邦催辦令的當事人可放心。

張德海律師是哈佛大學碩士、美國法學博士、聯邦巡迴法庭第1/2/3/4/5/6/7/9/10/11出庭律師，在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有近20年經驗。法拉盛辦公室地址：飛越皇后大樓9樓G室（136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354），電話：718-463-1111。

移民局 綠卡 疫情

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