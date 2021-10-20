朱&施聯合律師樓提醒收購糧食券屬聯邦重罪

近年來為了嚴查福利 欺詐，美國 政府除了加強對糧食券 申請者的資格審核，更是加大「秋後算帳」的力度。那為什麼糧食券會被調查呢？糧食券被調查很大原因在於政府懷疑福利獲取者的收入有假。由於資產證明和收入證明都是申請時需要的文件，因此最常見的被調查的原因就是申報虛假收入或隱瞞財產。有些申請者在報稅時少報、漏報收入，生造出一個比福利標準低的收入，以顯示自己收入不高，從而獲得申請糧食券的資格。

然而，有些糧食券獲取者認為自己已經誠實申報收入，但依然收到政府的追討信。這很可能是因為他們不瞭解或是忽略了一些比較不常見的收入，比如：（1）失業補助金，過往獲得過的所有失業金都應該申報；（2）賭博所得，賭場會對部分贏錢的賭客發出W2-G表格，上面會詳細列出「收穫金額」，此金額會被列入賭客個人的「當月收入」，是需要納稅的；（3）國內獲取的退休金，相當一部分申請者認為國內的退休金不是在美國獲得的收入或是已經在國內繳過稅，因而無需向美國政府申報，這種認知是錯誤的。美國政府未必會對已在國內繳稅的退休金重複徵稅，但他們有權知道納稅者的所有收入。

個人資產包括房產等不動產、金融資產（如股票/債券/退休帳戶/信託基金等）、海外資產。原則上來說，資產不會影響大多數人領取糧食券福利的資格，但如果福利獲取者在申請時曾刻意隱瞞這些資產，或曾為獲得糧食券資格而出售、贈送或轉讓現金或財產，一經發現，糧食券調查在所難免。同時，隨著中美稅務的合作加深，即便糧食券持有者有心隱瞞海外資產或是有心把個人財產向海外轉移，美國政府未必就不會發現。

另一比較容易被忽略的是醫療補助。醫療補助證明（比如白卡或紅藍卡）也是申請糧食券需要準備的證件之一。雖然醫療福利和糧食券隸屬於不同範疇，但如若申請醫療補助時造假或是醫療補助被調查被罰款，也會影響到糧食券的調查。事實上，雖然各種社會福利申請的收入標準不同，但因為他們都需要申報收入和資產，福利詐騙/濫用的調查其實是會相互影響的。

另外，當部分福利者需要長時間離開美國時，應事先向美國政府說明和報備情況。其中綠卡持有者一旦離開美國超過6個月，移民官就會進行調查。即便福利獲取者沒有真正使用糧食券，但一經發現長期離開美國而沒有中斷接收糧食券，也將面臨調查，並會被追討回不在美國境內時政府發放的所有福利。

值得注意的是，販賣糧食券屬於較為嚴重的行為。部分福利獲取者把自己用不完或詐騙得來的、自己不需要的福利，低價賣給沒有資格獲得糧食券的人，這種行為是違法的。一經發現，這類人很有可能會被冠以給社會造成「公共負擔」的罪名。法庭裁定，販賣糧食券福利總金額達$500或以上，就會終身喪失申請糧食券的資格，而且這類犯罪可被處以最高達$250,000的罰款或是長達20年的監禁。

一般來說，如果政府要定二級福利欺詐重罪，政府必須要證明如下三個要素：

1.被告確實參與了「福利欺詐行為」；

2.被告明知違法仍故意欺詐；

3.被告領用或獲得了超過5萬美金的公共救助福利。

如果重罪罪名均成立，那麼將面臨15年的牢獄之災。不僅如此，綠卡持有者甚至可能被取消綠卡、遣送回國。

資深猶太律師提醒，收入出現變動或發現自己少報、漏報收入時，應該及時向政府有關部門反映，以免被取消獲得糧食券的資格。另外，在收到政府追討信的時候切莫慌張，因為您可能只是由於疏忽或缺乏相關的知識而被調查。您應該諮詢有經驗的會計師和律師，他們能協助您查明糧食券被調查的原因，針對您的情況提出切實的建議和應對方法，並協助您完成政府調查。

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