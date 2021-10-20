我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

感恩護理周五舉行大型招聘會

紐約訊

大型護理公司感恩護理(X-treme Care)定於本週五（10月22日）舉行招聘會活動，廣納護理行業的人才。這次招聘的職位有：護理員、派工輔導員、註冊護士、市場營銷/業務發展人員。

感恩護理公司是一家受紐約州衛生廳認可的護理機構，在皇后區、布碌崙區和布朗士區開有辦事處，聘任了3000多名護理人員，是華人社區最大的家庭護理機構之一。感恩護理的所有員工都經過全面的訓練、篩選和背景調查。作為紐約州持牌家庭保健機構(LHCSA)，感恩護理提供非醫療家庭護理服務，遍及紐約市的五個區、納蘇郡和威徹斯特縣。

家庭護理是由護理專業人士在客戶家中提供的個人護理服務。人們也把家庭健康護理稱為「沒有圍牆的養老院」，因為客戶可以在自己舒適的家裡享受健康護理。

成為家庭健康助理需要多長時間？完成整個專案需要14天，X-treme Care會提供完整的培訓，HHA的受訓者將參加為期13天的課程，學習如何照顧病人。在最後一天，HHA受訓者將配與一名病人及一名外勤護士。完成培訓課程的家庭健康助理人員將獲得紐約州頒發的家庭健康助理員證書，進入這一快速成長的行業。

X-Treme Care相信病人的幸福始於在他們自己的家裡獲得安全和舒適的服務。這就是為什麼X-Treme Care努力為客戶提供最稱職的護理人員。X-Treme Care HHA的全面培訓，為客人帶來舒適和私人的感覺。

Xtreme家庭物理治療擁有高素質和經驗豐富的理療師，在需要技能的護理設施、門診和家庭護理服務方面有多年經驗，致力於成為最好的理療師。X-Treme Care的理療師通過設定個性化的目標來提高患者的靈活性和功能，以幫助每個患者發揮其最大潛能。

感恩護理(Xtreme Care)招聘會地點：212-12 Northern Blvd., Bayside, NY 11361；時間：10月22日星期五上午9-11時、下午3-5時；查詢電話：718-461-9602，分機328；參加者請帶ID和疫苗接種卡、佩戴口罩。

紐約州 養老院 布朗士

上一則

亞當斯獲StreetsPAC背書 承諾建300哩單車道

下一則

亞平會下東城3棟翻新平價屋 20日開放申請

延伸閱讀

亞城動物園16歲長頸鹿阿布去世

亞城動物園16歲長頸鹿阿布去世
Arcadia Living老有所養 開放預約參觀

Arcadia Living老有所養 開放預約參觀
中國禁虛擬幣採礦 德州受惠

中國禁虛擬幣採礦 德州受惠
2/3紐約州人 已完全接種…比率全美第7

2/3紐約州人 已完全接種…比率全美第7
最新年金20%開戶獎金 保證10%年利息

最新年金20%開戶獎金 保證10%年利息

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨