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法拉盛商改區舉辦第五屆籌款晚宴

紐約訊
2021法拉盛商業改進區籌款晚宴上，商改區理事及項目主席暨佳美旅遊總裁吳凱茜(右)主持抽獎，帶動歡樂氣氛。
2021法拉盛商業改進區籌款晚宴上，商改區理事及項目主席暨佳美旅遊總裁吳凱茜(右)主持抽獎，帶動歡樂氣氛。

法拉盛商業改進區(BID)日前舉辦「我們回來了」(We Are Back)第五屆籌款晚宴。商改區共同主席李德怡表示，去年2020因疫情停辦年度籌款晚宴，今年2021改在喜來登大酒店的戶外露臺舉行，邀請社區代表參與，並藉由去年與今年增強舉辦活動，推升社區經濟活力，協助區內商家盡快重返生意好景與盛況。

根據資料，該會2003成立。2020年疫情肆虐下，該組織仍舊不畏艱難險阻，繼續推動工作，成績斐然。去年疫情正熾期間，商改區在法拉盛城中區的40條街更換了9萬5千個垃圾袋，並投入1萬5千小時在清潔服務上。與此同時，每位法拉盛商業改進區轄區內屋主，每年只須繳付80元即可享有多重服務，包括街景美化、社區市場宣傳推廣以及環境輔助清潔等。

商改區執行主任余鈿崧表示，該組織服務法拉盛城中區的兩千個商戶，年度財政預算為81萬，另有18萬來自市府資助。今年晚宴的籌款目標是5到6萬元，所得款項將全部用於「法拉盛戶外淘寶市場」項目的運營，幫助小商家推廣生意、帶旺附近街道。他還說，商改區未來還將通過社群媒體擴大對法拉盛商家的影響，吸引更多非當地顧客前來消費。

法拉盛商業改進區網址：www.flushingbid.com，電郵：[email protected]，地址：135-20 39th Ave, 6th Fl., Flushing, NY 11354，電話：718-888-1805。

法拉盛商業改進區第五屆籌款晚宴上，該會共同主席李德怡(右二)與莊振輝(左二)出迎...
法拉盛商業改進區第五屆籌款晚宴上，該會共同主席李德怡(右二)與莊振輝(左二)出迎州參議員劉醇逸(右三)與市議員顧雅明(左三)。

法拉盛 商改區 疫情

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