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仁德醫生詳解不同年齡段癌症篩檢

紐約訊
仁德醫生集團內科專科張學書醫生呼籲，不同年齡段的人群應按照美國癌症協會倡議，定期接受癌症篩檢。
仁德醫生集團內科專科張學書醫生呼籲，不同年齡段的人群應按照美國癌症協會倡議，定期接受癌症篩檢。

癌症篩檢是預防和早期診斷癌症最有效的措施之一，但疫情之中不少華裔民眾拒絕或拖延接受篩檢，醫生已留意到癌症病例增加的趨勢。仁德醫生(Rendr)近期舉辦健康講座，呼籲民眾按年齡段定期接受癌症篩檢。

仁德醫生集團的內科專科張學書醫生指出，在他的病人當中，去年本該做癌症篩檢但未做的病人至少有一半。而從去年七月至今，他的病人中確診癌症的病例明顯增高。以肝癌為例，過去二十年中，他只發現了約三例病例；而過去一年中，他的病人中就確診四例肝癌。再如大腸癌，往年平均兩到三年會確診一例；而過去一年，他的病人中就有三例確診。對此張學書醫生認為，除了病人本身的健康基礎外，疫情期間大家的生活環境和習慣有了巨變，精神壓力普遍增加，再加上拖延癌症篩檢，這些都有可能成為癌症短期高發的原因。

張學書醫生說，近年來，昔日“絕症”腸癌、乳腺癌、子宮頸癌的發病率及死亡率大幅下降，這離不開癌症篩檢的普及。癌症篩檢可以達到預防和早期治療的雙重效果。例如腸癌大多是在息肉的基礎上發展而來，醫生通過腸鏡不僅可以發現腫瘤，還可以發現息肉、切除息肉，從而達到防患於未然的目的。這類篩檢對於有癌症家族病史的高危人群來說更為重要。

張學書醫生呼籲，不同年齡段的人群應按照美國癌症協會倡議，定期接受癌症篩檢。該協會建議從45歲起，所有民眾都應開始進行腸癌篩檢，如大便檢測、每10年一次的結腸鏡檢查、每5年一次的CT結腸成像。篩檢一般應持續到75歲，有家族病史的高危人群應更早地開始腸癌篩檢。此外，50歲及以上人士可依據是否有吸煙史，向醫生咨詢是否需要肺癌篩檢。

對女性而言，25歲到65歲期間應進行宮頸癌篩檢，如每三年做一次宮頸塗片。同時，女性在45歲到54歲期間，每年需做乳房X光檢查；55歲以上女性可每兩年做一次乳房檢查。

張學書醫生強調，癌症篩檢有多種形式，無論選擇何種形式，重要的是堅持進行。目前疫情緩和，符合要求的民眾應盡早恢復癌症篩檢。

篩檢 癌症 疫情

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