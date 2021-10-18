安全峰會提醒稅務專業人士留意身份盜竊跡象

國稅局 安全峰會的合作夥伴敦促稅務專業人士瞭解數據被盜的跡象，以便能夠迅速做出反應保護客戶。目前身份竊賊繼續以稅務行業為攻擊目標。

安全峰會成員國稅局、州稅務機構和稅務行業一同提醒稅務專業人士，當出現身份盜用問題時，應立即聯繫國稅局，同時聯繫保險或網絡安全專家，以幫助確定受竊原因和損失程度。

“稅務專業人士很容忽視身份盜竊的明顯跡象。”美國 國稅局局長Chuck Rettig 表示，“身份竊賊不停尋找方法潛入稅務專家的系統中竊取數據。我們敦促從業者採取簡單的防範步驟，同時繼續留意數據和身份盜用的徵兆。這些做法是防止身份盜用的關鍵第一道防線。”

了解身份盜竊的跡像是由峰會合作夥伴贊助的五部分系列的最後一部分，重點介紹稅務專業人士可以採取的關鍵步驟來保護客戶數據。今年峰會的主題為“提高安全免疫力：打擊身份盜竊”，旨在敦促稅務專業人士在此次疫情及災後加強保護稅務系統和客戶數據。

安全峰會每年夏季舉行，現已進入第六年。今年的峰會重點介紹了多因素身份驗證和關鍵安全步驟、使用身份保護個人識別號碼保護客戶、竊取失業救濟金的騙局以及網絡釣魚電子郵件和短信騙局的危害。

當稅務專業人士報告數據盜竊的時候，國稅局聽到的一個普遍問題是，稅務專業人士們未能及時識別盜竊跡象。

峰會合作夥伴敦促稅務專業人士注意以下關鍵跡象：

•客戶通過電子方式提交的退稅 被拒絕，究其原因，客戶的社會安全號碼已被他人用於退稅。

•收到的電子文件確認比稅務專業人士提交的納稅申報表多。

•客戶回復了稅務專業人員未發送的電子郵件。

•計算機或網絡響應緩慢或出現非常規現象，例如：

-處理軟件或操作的時間比平時長

-無需觸摸鼠標或鍵盤，計算機光標即可移動或更改數字

-稅務專業人士被意外鎖定在網絡或計算機之外，無法登錄

稅務專業人士還應對客戶報告中反映的信息引起警惕：

•收到國稅局的認證信（5071C、4883C、5747C），而他們沒有提交申報表。

•即使他們沒有提交退稅，也可以獲得退稅。

•在沒有要求查看的情況下收到稅務記錄。

•客戶收到來自稅務專業人士的電子郵件或電話，而該稅務專業人士並未發送電子郵件或打電話。

•收到通知，有人在未經納稅人同意的情況下為納稅人創建了國稅局在線帳戶。

•納稅人收到莫名其妙的通知：

-有人訪問了他們的國稅局在線賬戶

-國稅局禁用了他們的在線帳戶

這些只是一些常見的例子。稅務專業人士應確保把安全性提高到最大限度，如果他們感覺到或發現有問題，請聯繫有關當局。

如果您或您的公司是數據盜竊的受害者，請立即：

•向您當地國稅局公共事務聯絡處報告

公共事務聯絡處將代表執業者通知國稅局刑事調查處和機構內的其他人。必須爭分奪秒。如果報告及時，國稅局可以採取措施阻止以客戶名義進行的欺詐性申報，並在整個過程中協助稅務專業人士。

•向稅務管理人士聯合會發送電子郵件，郵箱地址為[email protected]

獲取資訊，瞭解如何向州里報告受害者信息。大多數州要求將數據洩露通知給州檢察長，此通知過程可能涉及多個辦公室。

在https://www.irs.gov/individuals/data-theft-information-for-tax-professionals（數據盜竊信息之稅務專業人士專頁）查找更多信息。