皇后區Milea貨車公司高品質服務

位於皇后區 的Milea貨車公司為各大貨車代理銷售商，多年來以其卓越的信譽、良好熱忱的服務品質，連續榮獲HINO貨車廠頒贈貨車銷售商國際榮譽獎，一向以便宜的價格和高品質保證提供不同車款和車種。該公司應各界需求，現正舉辦低利率購車熱線，以低息貸款 購車，為客戶節省金錢。皇后區的分公司更以規模宏大、架構完善、零件配備一應俱全著稱。公司擁有自製車廂廠房，並提供購車與貸款的完善服務，手續簡易快速。

該公司林總經理George Lin服務華人 社區多年，通福州、國/粵語與上海話，優質服務聞名社區，連續多年榮獲最佳銷售。他表示，Milea自成立近30年以來，已成為全紐約最大以及全美一流的卡車銷售公司，他們深知Milea能取得今日的成績離不開各行各業、天南地北的客戶朋友們的鼎力支持，可以說沒有客戶的信任、支援和包容，Milea不可能成為這樣一個包含卡車銷售、零件供應、售後維修三位一體強大團隊服務的公司。但打江山易，守江山難，他們絕不會滿足已經取得的成績，也將一直及時聽取客戶們的意見和建議，不斷進步，更好地為客戶們服務。林總經理會根據多年的工作經驗，按照客戶的需求及各種貨車的性能，設計不同的車廂來配合使用者的需要。他認為只有這樣，客戶才會以最低的價格購得最適合自己生意上使用的貨車。

在時代快速變遷的情況下，符合駕駛者需求以及為車主創造最大經濟效益已成為Milea貨車公司的首要市場經營理念。他強調，一個公司可屹立於同業如此之久，完全源自公司組織內部的健全運作。除了管理部門與經營部門上的執掌分工精細之外，團隊的精神也凝聚所有員工們的向心力。合理的價格與優質的售後服務，再加上林總經理的精心經營，不僅使他多年榮獲最佳銷售代表，也促成業務發展上無往不利的優勢。

皇后區公司設有車廂工廠，可自製車廂；齊全的貨車零配件，客戶只要通過電話傳真訂購所需零件，公司可馬上送貨到府；專業的修車技師，全部接受原廠的專業培訓，並有多年豐富修車經驗，為客戶提供專業修車服務，速度快且價格公道。

Milea貨車皇后區分公司地址：61-50 Maurice Ave. Maspeth, NY 11378，地點便利、交通方便。如果您從法拉盛出發，可走LIE 495 18號（Maurice Ave.）出口，第一盞紅綠燈右轉，半英哩即達；布碌侖（布魯克林）出發，可走BQE 278接LIE 495 18號（Maurice Ave.）出口，第一盞紅綠燈左轉，半英哩到達。皇后區公司資深華人銷售員們精通國、粵、福州、上海話與英語，以熱誠的態度、豐富的專業知識及熟悉的語言為顧客服務。欲知更多詳情和優惠折扣，請電：718-396-0800。