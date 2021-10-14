特殊需求家庭 如何未雨綢繆為提供財務支援

對很多人來說，建立一個美好的家庭是人生一大成就。撫養孩子並看著他們茁壯成長，達成理想往往會帶給每位父母最大的欣慰。如果子女（無論是先天還是後天疾病/意外導致）有某種程度的殘障，那麼他/她的一輩子的生活都將是父母最為擔心的問題。畢竟父母不能陪伴孩子一輩子，如何確保在父母離去的日子。他們都能有舒適的生活環境和不匱乏的物質的供應呢？

父母的妥善安排以及掌握全方面的資訊和資源是確保孩子們在將來能夠得到最貼切的照顧和最好保障的關鍵。作為家長，希望孩子無憂無慮的健康成長，並為他及其他家庭成員提供穩健的財務來源，那做好家庭規劃就顯得尤為重要。

特殊孩童一旦失去了父母或監護人後，他們獲取經濟支持的來源僅剩下三個管道：親戚、慈善機構、或政府。

•如何把錢留給孩子又能確保不影響他們享受公共福利 ？

•如何確保資金的妥善安排？

•如何避免影響家中其他孩子及他們未來的家庭，不會因為照顧有特殊需要的兄弟姐妹而承擔過重的負擔

•怎樣去公平合理的分配財產給所有子女？

•怎樣確保有足夠的資金來供應未來未知的需求？

許多有著特殊需求的家庭可通過一些常見的補助機構和項目獲得基本的幫助，例如Caregiver’s 計劃、特殊需求信託（Special Need Trust）、和ABLE賬戶，這些都有助於消除疑惑和擔心，為家長們減輕負擔。

特殊需求信託（ Special Need Trust ）

特殊需求信託(又稱，補充需求信託，Supplemental Needs Trust)使您可以指定一個受託人，在您去世後為您的殘障子女的利益支配財產。特殊需求信託中包含某些特定條款，這些條款的設定是為了保護殘疾人士的社會福利。

ABLE帳戶

2014年國會通過《實現更好的生活體驗（ABLE）法案》（Acquisiting a Better Life Experience，簡稱ABLE），允許創建ABLE帳戶，旨在幫助殘疾人維持公共福利，如補充保障收入（SSI）以及醫療補助。

但從長遠看，要貼切的守護你的孩子和家庭，需要一個更全面完善的規劃。恆信理財多年來持續關懷社區有特殊需求的家庭並提供一連串補助計劃或理財規劃。您家中有特殊需求的成員需要幫助嗎？更多相關資料請洽恆信理財：電話718-878-5758或上網查詢www.GreaterHudsonFinancial.com。(本文由恆信理財提供)