我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國會議員會選民遇刺 身中多刀傷重不治

日期確定 美國11月8日起對完全接種外國旅客解禁

被加稅了嗎？最新拜登稅改法案你我都相關

【紐約訊】
圖2
圖2

拜登總統繼任以來，稅法改革就一直受到萬眾矚目。9月13日，眾議院籌款委員會終於宣佈了此次稅法改革的細節。兩黨對提案意見分歧明顯，在9月15日的投票中，提案以微弱贊成票優勢通過，現已提交至眾議院預算委員會審核。

法案內容幾乎包括民眾日常生活所有層面；根據提案內容，個人年收入40萬以上或夫妻合併收入45萬元以上，所得稅稅率將從目前的37%調高到39.6%，每年調整後總收入(Adjusted Gross Income)超過500萬元的富人將加稅3%。企業加稅方面，根據民主黨提案內容，營收500萬元以上企業的公司稅(corporate tax，又稱企業稅)，稅率將從目前的21%調至26.5%，

如果這份提案最後通過，新稅法將於2022年開始實施。下面我們將逐一和大家分享一些重要的稅改事項，看看它們對您的生活和家庭有哪些影響：

‧提高收入稅的最高稅率上限。個人年收入$40萬以上或家庭年收入$45萬以上，最高收入所得稅將從37%升至39.6%。

‧對超高收入人群調整後總收入（AGI高於$500萬以上）將額外徵收3%的附加稅(surtax)。

‧降低遺產稅和贈與稅的免稅額度。根據「日落法案」，遺產、贈與、隔代轉讓的免稅提升額度將在今年12月31號結束。

‧限制大額退休金賬戶(MEGA IRAs)存款上限，同時將推行新的強制提款政策（RMD requirement）。

‧取消高收入夫婦Roth IRA Conversion權利。家庭年收入高於$45萬的夫婦將失去將個人IRA稅前退休金轉換成Roth IRA的稅務福利。

‧取消缺乏可控性的被動資產的遺產稅折扣優惠；但家庭經營農場用地不在波及範圍。

‧限制「Defective」委託人信託（Grantor Trusts）的資產轉移方式，重新規定其納稅方式。

‧自2021年9月13日起，聯邦資本利得（Capital Gain）上限將提升至25%。若加上各州資本增值稅，全國平均資本增值平均稅率將上升至37%，成為全球第三高國家（見圖1）。紐約增值稅最高可達42.7%，新澤西42.55%，康州38.79%，加州為全美最高45.1%（見圖2）。

‧對稅法199A，企業主QBI抵扣上限設為個人年收入40萬美元，夫婦年收入50萬美元

‧提高企業稅率，從21%提升至26.5%

‧限制「保護地役權」法案賦予的稅務抵扣優惠，新稅法可以追溯至2016年9月起。

圖1
圖1

雖然拜登政府的稅改計劃可能還有變動，恆信理財提供提醒企業主和個人應盡早做好準備。更多節稅理財資訊請登錄： www.GreaterHudsonFinancial.com 或致電：718-878-5758。(本文由恆信理財提供)

退休金 拜登 眾議院 加州 營收

上一則

皇后區華裔少年失蹤 警籲協助尋找

下一則

特殊需求家庭 如何未雨綢繆為提供財務支援

熱門新聞

州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
謝彼得因發生追尾等待警察調查期間被撞死，車禍導致Belt Pkwy大堵車。（Citizen視頻截圖）

追尾車禍現場 華男下車遭酒駕女撞飛亡

2021-10-12 02:30

超人氣

更多 >
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產

中了千萬樂透「床戰4千女」他行為脫序十年最終破產
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇
物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡