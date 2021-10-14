被加稅了嗎？最新拜登稅改法案你我都相關

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自拜登 總統繼任以來，稅法改革就一直受到萬眾矚目。9月13日，眾議院 籌款委員會終於宣佈了此次稅法改革的細節。兩黨對提案意見分歧明顯，在9月15日的投票中，提案以微弱贊成票優勢通過，現已提交至眾議院預算委員會審核。

法案內容幾乎包括民眾日常生活所有層面；根據提案內容，個人年收入40萬以上或夫妻合併收入45萬元以上，所得稅稅率將從目前的37%調高到39.6%，每年調整後總收入(Adjusted Gross Income)超過500萬元的富人將加稅3%。企業加稅方面，根據民主黨提案內容，營收 500萬元以上企業的公司稅(corporate tax，又稱企業稅)，稅率將從目前的21%調至26.5%，

如果這份提案最後通過，新稅法將於2022年開始實施。下面我們將逐一和大家分享一些重要的稅改事項，看看它們對您的生活和家庭有哪些影響：

‧提高收入稅的最高稅率上限。個人年收入$40萬以上或家庭年收入$45萬以上，最高收入所得稅將從37%升至39.6%。

‧對超高收入人群調整後總收入（AGI高於$500萬以上）將額外徵收3%的附加稅(surtax)。

‧降低遺產稅和贈與稅的免稅額度。根據「日落法案」，遺產、贈與、隔代轉讓的免稅提升額度將在今年12月31號結束。

‧限制大額退休金 賬戶(MEGA IRAs)存款上限，同時將推行新的強制提款政策（RMD requirement）。

‧取消高收入夫婦Roth IRA Conversion權利。家庭年收入高於$45萬的夫婦將失去將個人IRA稅前退休金轉換成Roth IRA的稅務福利。

‧取消缺乏可控性的被動資產的遺產稅折扣優惠；但家庭經營農場用地不在波及範圍。

‧限制「Defective」委託人信託（Grantor Trusts）的資產轉移方式，重新規定其納稅方式。

‧自2021年9月13日起，聯邦資本利得（Capital Gain）上限將提升至25%。若加上各州資本增值稅，全國平均資本增值平均稅率將上升至37%，成為全球第三高國家（見圖1）。紐約增值稅最高可達42.7%，新澤西42.55%，康州38.79%，加州 為全美最高45.1%（見圖2）。

‧對稅法199A，企業主QBI抵扣上限設為個人年收入40萬美元，夫婦年收入50萬美元

‧提高企業稅率，從21%提升至26.5%

‧限制「保護地役權」法案賦予的稅務抵扣優惠，新稅法可以追溯至2016年9月起。

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雖然拜登政府的稅改計劃可能還有變動，恆信理財提供提醒企業主和個人應盡早做好準備。更多節稅理財資訊請登錄： www.GreaterHudsonFinancial.com 或致電：718-878-5758。(本文由恆信理財提供)