易經風水大師賴正祥妙法會眾生

賴正祥堪輿命理經驗豐富，此次應邀訪美，以妙法會眾生，為僑胞改運解惑，創造美好人生。

易經風水大師賴正祥是台灣 堪輿命理協會理事長，擅長各種道法、風水寶地尋龍點穴等。此次應邀訪美，停留時間短暫(10/19/2021-10/31/2021)，以妙法會眾生，幫紐約有緣者解決各種疑難問題。

生基是中國千百年來道家的方術之一，是一門古老的科學。老祖宗們只知其然，卻不知其所以然。最初沒有人知道究竟是什麼作用原理，直到21世紀科技發展，基因解碼之後發現，人的身體含有「資訊」，它具有放射性碳同位素C14，當與地氣結合後產生了量子聯繫(Quantum Connection)的現象，從而引發了共振效應。地球本身是一個大磁場，人體是一個具有獨立系統的生物磁埸，在我們生活的環境、方位、形狀與周遭環境搭配的不同因素下，產生各種不同磁場互動關係。

哪些人需要做生基？1.希望自己健康長壽的人。2.目前運勢不佳、有志難伸的人。3.有事業想穩定發展的人。4.人格、個性、嗜好有嚴重缺陷，影響到人生的人。5.希望有好姻緣的人，6.容易破財及無財庫的人。7.袓先風水不旺者。

賴正祥堪輿命理主要工作 內容：

1.在紐約上州 風水寶地做「生基」造運法。

2.選擇陽宅或陰宅（墓地）地靈人傑的良好風水寶地，尋龍點穴、納天地正炁，使後代子孫得以接福祿壽之喜。

3.判斷勘察整體建築設計，舉凡住家、公司、工廠、大樓是否符合風水法則。

4.修正調整不如法之室內外的結構佈局，以營造更佳的風水環境，改變健康、財富和運勢，由兇轉吉。

5.以易經卜卦問事，解決各種婚姻、事業、官非、財富、工作、求學等問題。

6.配合每個人的生辰八字選擇黃道吉日，以妙法防患未然，配合符法達立竿見影之效。舉如：男女合和桃花、化解官司、債務討回。

7.八字論命找出個人的優缺點，瞭解一生運程，配合風水法則、調整心境，以化煞為權、借力使力，創造美好人生。

預約請電：917-9380257。