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新形勢下美中台關係第二場研討會

紐約訊
新形勢下美中台關係第二場研討會在紐約法拉盛成功舉辦，近三十位學者、民運人士聚集一堂。
新形勢下美中台關係第二場研討會在紐約法拉盛成功舉辦，近三十位學者、民運人士聚集一堂。

10月10日是中華民國雙十節，也是全中國人民的節日。但今天的雙十節與眾不同，它伴隨著中國百餘架軍機的轟鳴聲。中共黨魁習近平在「紀念辛亥革命110週年大會」上誓言要統一台灣；台灣民選總統蔡英文在「慶祝雙十節大會」上稱：「絕不屈服，沒有人能逼迫台灣走向中國設定的路徑。」台海局勢已然成為世界輿論關注的焦點。

在此背景下，中國民聯、北京之春、中國民主黨全委會主辦，博訊網、光傳媒協辦的「新形勢下美中台關係」研討會，於美東時間10/09和10/10舉行。在10/09的視頻研討會上，共有12位中外學者就中美台三方關係及走向進行了深入研討。漢學家哥倫比亞大學黎安友教授、普林斯頓大學東亞系榮休教授林培瑞發表講話，美國前國務卿彭佩奧的首席中國顧問余茂春教授進行了書面發言。

第二場研討會於10/10在法拉盛舉行。近三十位學者、民運人士聚集一堂，共同慶祝中華民國雙十節，譴責極權暴政，並堅決支持台灣憲政民主制度和勇敢抗擊暴力威脅的正義行為。會議上，「北京之春」榮譽主編胡平先生論述了中共對一國兩制主張的改變，並建議國際社會支持台灣作為獨立國家參與國際事務。著名學者徐友漁先生對台海局勢感到憂慮，呼籲世界和平力量共同捍衛台灣和平和發展。「北京之春」經理薛偉先生對台灣局勢提出了務實建議。「北京之春」雜誌發行人于大海主持了研討會。陳破空、顧為群、張菁、榮偉、高光俊、熊焱、陳闖創等學者和民運人士均發表政見。

第二場研討會氣氛熱烈、觀點務實，既對台海緊張局勢表達憂慮，又對台灣保衛能力的增強和國際社會的堅定支持感到欣慰。最後，會議在與會者高唱「中華民國頌」和「梅花」聲中達到高潮。

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