「陽光牙科」 王子街新增診所隆重新張

陽光牙科第二診所隆重新張，孟昭文和夫婿Dr. Wayne Kye（右一和右二）前往祝賀。左二為袁嘉宏醫師，左一為楊逸英醫師。

以經驗豐富、高超技術和態度謙和等良好口碑行醫社區多年的袁嘉宏醫師，在民眾的期許下，其法拉盛 王子街第二診所「陽光牙科」己於10/8隆重新張。診所聘請顏面口腔外科專家方祖文醫師和牙齒矯正專家邱劭琪醫師共同為僑胞看診。新診所還備有高端最新3D掃描器，通過此儀器快速掃描口腔，為患者提供更有效的精確治療。

陽光牙科負責人袁嘉宏博士畢業於紐約大學 牙醫學院，並於Wyckoff Heights Medical Center完成住院醫師訓練，先後在唐人街和法拉盛診所行醫近20年。同時他還是紐約大學臨床助理教授，通過教學相長的多年經驗，精益求精、不餘遺力。成長在法拉盛的袁醫生，時常代表美洲中華牙醫學會參加各種義診活動，回饋社區。他專精一般牙科、急性牙痛、根管治療、拔智齒、牙齒漂白、兒童牙患及學前檢查、牙套假牙以及牙周病預防及治療。

方祖文牙醫博士畢業於哥倫比亞大學牙醫學院，是Brooklyn Hospital口腔面部外科住院醫師，也是該專業的少數華人 之一，專門為病患解決口腔外科手術方面的疑難問題，如鼻竇加骨、瘺管修復、根尖開刀、玻尿酸除皺紋；口腔顏面外科手術，包括植牙、智齒拔除、下顎關節障礙、口腔病變及矯正手術等。

診所另一位矯正專家邱劭琪牙醫博士表示，小孩子在8歲起就可接受齒列矯正，趁年輕及身體骨骼生長發育時期進行牙齒矯正，效果最快最好。擁有排列整齊的牙齒，在視覺上容易讓人留下好印象，且容易清潔保養、減少牙周病問題，臉型也因此改變。牙齒良好的咬合位置還有助於咀嚼食物、減少胃腸的負擔、擁有正常良好的發音。

近年來許多醫學研究顯示，牙周病與其他健康問題有一定的關聯，民眾開始重視牙周病。如何預防牙周病？袁醫師表示，一般民眾可從「正確刷牙」、「定期洗牙」來預防牙周病。建議每天至少要在早上起床與睡前徹底刷牙，平常飯後也可以清潔牙齒；每次刷牙至少要兩分鐘，刷牙力道不能太大，避免傷害到牙齦；牙齒與牙齦間的牙齦溝特別容易藏汙納垢，很容易沒有刷到，建議可再配合使用牙線，將牙縫內的食物殘渣清乾淨，才能減少牙菌斑及牙結石堆積。

牙齦腫脹和出血是牙齦感染細菌的早期跡象，如果放任不管，感染可能會蔓延，可能破壞牙槽骨內牙齒的支撐結構，最終牙齒會鬆動，到了必須拔牙的地步。牙周病，顧名思義就是牙齒周圍組織所出現的疾病，即感染，包括牙齦、覆蓋牙根的牙骨質、牙周韌帶和牙槽骨。牙齦炎是牙周病的早期階段，感染僅影響牙齦。疾病加重後，感染涉及所有支撐組織。保持良好的口腔衛生、定期看牙醫，可以預防牙周病。大多數人應該每六個月看一次牙醫，但如果已經患上牙周疾病，可能需要更頻繁地就診。

陽光牙科王子街新診所地址：37-12 Prince St., 7B, Flushing，電話：718-888-0473；法拉盛第一診所地址：136-20 38th Ave 5C, Flushing, NY11354，電話：718-762-1080。