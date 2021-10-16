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康州 NADEAU'S AUCTION GALLERY 10/30秋季大拍賣

紐約訊
康州NADEAU'SAUCTION古董拍賣10/30舉辦一年一度的秋季拍賣活動。
康州NADEAU'SAUCTION古董拍賣10/30舉辦一年一度的秋季拍賣活動。

位於新英格蘭一家最大的康州古董拍賣行NADEAU'S AUCTION GALLERY，今年最大型的秋季拍賣會將於10/30(周六)上午10時舉辦。希望華人踴躍觀展和參與競拍。

此次拍品來自：美國Chippendal、Jacobean、Sheraton和Queen Anne家族的傢俱和收藏(包括70個粗陶罐、50多件鐘錶、60多件中國瓷器/玉石、超過100幅紙和畫布作品、東方地毯等)；Thomas Bailey麻州和康州個人收藏的鐘錶和美國古董；來自康州Stamford Waterfront Estate、East Hartford的Bruce Sasalla遺產；New Haven博物館的James Dana English遺產；紐約巿的各種私人藏品和遺產。關於圖錄及全部照片敬請覽網站：www.NadeausAuction.com。

該次拍品的主要精品都是華人喜好的收藏，超過數百件美國歷史中重要家族的收藏品，包括逾500件美國和中國古董及民間藝術品、客製傢俱、鐘錶、玉石、畫作、地毯等等。該古董拍賣行信譽卓著，大都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資收藏價值，是古董收藏家和愛好者不可多得的重要拍賣會，也是近年來難得的投資收藏機會。預覽時間：10/27(周三)12PM-4PM，10/28(周四)2PM-6/30PM，10/29(週五)12-5PM；拍賣當日(周六)預覽時間：9AM-10AM；其他時間請另外預約。電話：860-246-2444，

拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095(離Hartford僅3分鐘)，電郵：[email protected]

拍賣 美國 投資

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