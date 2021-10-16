行行出狀元 投身壽險行業帶出無限動力和光彩

從資深副總裁馬克·麥杰手中接獲2018年經理圓桌會議成員獎的梁紅翩。

在人生旅途上完成學業踏足社會是人生必經之路，但對行業的抉擇，有時影響一生。

紐約 人壽長城分行總經理陳用，來自江西南昌，於1991到美國，進入中文電視延續在中國的攝影記者工作 。在中文電視期間，採訪許多日後影響他甚鉅的重大新聞及華爾街股市財經新聞。三年後進入Baruch學院財務MBA課程研讀。後來，他找出了明確的終生行業方向人壽保險 ，他毅然放棄曾經擁有的一切往外闖，在探索終生行業方向的過程中，他領悟到自己應以終為始，想清楚人生最終目標，再反過來選擇可以助己助人實現人生理想的工作，他最終投身保險業。他認為保險的工作可以幫助別人，而且多勞多得，極具挑戰性。他還解釋，當年很少有大學生投身保險業，經過多年努力，陳用已晉升為資深區域總監，管理團隊。在管理團隊時，他以真誠待人、制度正人、文化育人為理念，他更分享當中的經驗，「小團隊靠關係、中團隊靠規則制度、大團隊靠文化系統」。團隊人數越來越多，便應治眾如治寡，挑選有潛力的領袖協助管理團隊，再直接管理挑選出來的領袖，以達至上行下效的效果。陳用過去25年的青春歲月，以一步一腳印的建立起來，在華人社區踏平了不少的路，打造了紐約人壽保險公司長城分行如此光輝的令人讚賞不已。

梁紅翩的人生哲學：「你必須要讓人們喜歡、了解你後，他們才會信任你。」

來自「第一僑鄉」廣東台山的梁紅翩，幼年時期，常有機會往農村跑，深刻體會最底層農家生活的辛勞，及在那年代社會底層小人物的心聲，奠定與最弱勢、缺乏社會資源的人們站在一起的信念。

●離開舒適圈 挑戰新世界

擁有北方交通大學英文專業學位的梁紅翩，96年與夫婿移民來美。來到美國新環境後，人脈、社會資源都得從頭建立及累積。於是，梁紅除了找全職會計工作維持生計外，晚上還到大學攻讀財務相關知識。在三年半內，取得在美國的財務學位。自此，工作走上穩定、順遂之路。

●築夢人生 盼望相隨

來美第三年，她曾買了保障家庭財務安全的人壽保險。梁紅翩表示，雖然早期移民大多不富裕，但不因此而忽視壽險對保障家人幸福的財務安全觀念。在轉業念頭興起之際，梁紅翩看見壽險公司正招募業務代表。於是，她抱著一試的心態，帶著滿腔熱忱迎接她口中可長「做」久安的工作。在這份工作中，梁紅翩遇見現任長城分行總經理─陳用。

梁紅翩一到壽險公司後，就愛上壽險業務這份工作，不僅時間彈性、自由，自己是時間的主人，也是這份工作的老闆，有極大的空間可以大展屬於自己的事業鴻圖，還可以得到來自公司及團隊管理階層的援助。

在第一家保險公司待了四年後，梁紅翩來到了全美最大互惠人壽保險公司的紐約人壽。她發現在紐約人壽，團隊管理階層專司管理及輔助業務代表，不從事業務招攬、不寫單，這給基層業務人員極大的業務空間。

●藍天白雲下 與社區共創美好

梁紅翩僅用半年時間，2010年即升任分行經理，六年後晉升副總經理，今年更榮陞總經理(Executive Partner)一職，這已是紐約人壽華裔團隊中相當高階的職位。在紐約人壽裡，升遷管道公開公平，全憑業績表現，條件符合即可升任。現今，在其所屬的長島分公司中，只有四位Executive Partner，梁紅翩是唯一的女性總經理。

進入管理階層後的梁紅翩，職涯重心轉向培訓、輔助新進人員。梁紅翩時常鼓勵團隊成員，一個人必須從裡到外，方方面面都需具備及講究，才能贏得客戶的信任，完成任務。

日前紐約人壽宣布將於2021年發放總額18億美元的紅利，是公司史上第二高也是連續167年發放紅利的紀錄。在2019年，該公司支付94.8億美元理賠金，展現強實的兌現承諾力，近300億美元的盈餘更展現該公司雄厚的財務實力及精湛的營運、投資策略。

●非以役人 乃役於人

虔誠基督徒的梁紅翩以聖經中的「非以役人，乃役於人」的精神來對待團隊的每一個人及客戶，對於新事物，永遠抱持著求知若渴的態度，對於自己不了解的事物，要虛懷若谷以對。在順境時，不驕傲、不自誇；在逆境時，不喪志、不氣餒，患難生忍耐、忍耐生老練、老練生盼望，有了盼望，走往目標的路才得以持續。

●感謝有你 一路相助 伴隨登峰

梁總經理謙虛的表示，升任總經理的要求並不單單取決於她個人的表現，同時也需要團隊的整體穩健表現，缺一不可。她並感謝來自總公司對她及團隊不間斷的支持，造就華裔業務團隊在紐約人壽多元族裔業務團隊中展現一枝獨秀之姿。

梁紅翩現今的團隊大多以年輕人居多，她帶領著團隊走入社區，傾聽每個人的故事，了解每個人的財務規畫需求，她將不吝與你分享她的人生哲學及成功祕訣！