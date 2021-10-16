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赫爾姆斯兄弟（Helms Bros.）與奔馳豪華車攜手共渡80年 成就卓越

紐約訊
該公司擁有全線最受歡迎的車型，更有大量的高品質二手車供選擇。
該公司擁有全線最受歡迎的車型，更有大量的高品質二手車供選擇。

1934年，創始人「赫爾姆斯（Helms兄弟）」弗蘭克Frank和查理(Charlie)赫爾姆斯在貝賽成立了今天的Helms Brother汽車公司，作為Studebaker-Packard經銷商。當Studebaker-Packard於1957年獲得奔馳汽車的銷售權時，Helms Bros.成為長島首批奔馳高級豪華汽車經銷商之一。Studebaker-Packard去世幾年後，Helms Bros.的現任股東Douglas Callahan和他的父親於1977年從Frank和Charlie手中收購了Helms Bros.。Doug在Helms Bros.就業第一個職位是洗車。多年來，他見證了技術和客人的需求，無論客戶要求水準如何不斷提升，但Helms Bros.的理念始終如一：尊重和尊嚴地對待客人，同時滿足他們對汽車的需求和願望。

現代人對汽車的體驗及客戶對奔馳豪華汽車的期望，是既奢華且要實用。Helms Bros.公司設備非常完善，設有Bayside汽車陳列室，專門銷售奔馳全新及高品質經原廠檢查合格認證的二手車，並提供法拉盛區的客戶特別優惠待遇，為所有年齡段的奔馳車客戶提供服務。根據客戶條件滿足他們的需求和願望而感到自豪，更願意讓銷售顧問訪問客戶的家或辦公室提供到府服務。更可提供奔馳試服務，讓客戶満足。該公司的銷售顧問和服務顧問精通多種語言，以便與每位客人進行明確高效的溝通。

Helms Bros.多年來非常熱誠地與社區分享他們的成功。他們多年來更支持一些基金會和慈善機構，包括Bayside Little League、St. Jude Children's Research Hospital、North Shore Animal Shelter、Leukemia and Lymphoma Society、March of Dimes、癌症研究所、青年日營、紐約特奧會、Susan G. Komen乳腺癌意識基金會、社區食品銀行和New York Cares Coat Drive。如果大家認為他們有需要考慮更多的慈善組織，亦請大家告訴他們參考。

該公司的庫存，讓客戶能夠順利買到他們夢想中的奔馳豪華汽車。該公司擁有全線最受歡迎的車型，包括S-Class、C-Class、E-Class、CLA、GLA、GLC、GLE，甚至AMG®車型，更有大量的高品質二手車供選擇。

卓越的性能、精緻的風格、尖端的技術，奔馳更瞭解和關心客戶的需求。該公司為您提供一流的奔馳豪華汽車銷售服務、維修部提供原廠零件和配件。

當客戶成功購買豪華夢想之車離開Helms Bros.之後，他的體驗並沒有就此結束。客戶購買後會自動註冊成為該公司的星空俱樂部獎勵計劃。作為Star Club會員，客戶每次參加他們的服務時，都會獲得獎勵積分，這些積分可用於未來的服務、配件，甚至用於購買客戶下一輛奔馳車。

在Helms Bros.客戶購買的不僅僅是一輛車，而是一種夢想成真的體驗。

在Helms Bros.內，服務員懂各方客戶的語言。客戶在購買車的過程中，將會有很多疑問，他們希望確保客戶感到舒適。在Helms Bros.，會將盡力去協助客戶，並讓客戶的買車經驗感到輕鬆自在，服務人員會說韓國語、廣東話和國語，讓客戶有賓至如歸的感覺。

Helms Bros.集團為大皇后區老字號，也是最具規模的豪華汽車銷售商。除貝賽奔馳外，還是貝賽大眾（Bayside WV)及皇后富豪（Volvo of Queen）汽車經銷商之一，也都服務了華人社區數十年。多年來深受華人社區的支持及認同，該集團感到非常榮幸。該集團旗下車行均是直營商，原廠合約商，故可以最廉宜的原廠直營價出售和提供客人最完善的原廠保用。

Helms Bros.設有Bayside汽車陳列室，銷售奔馳車。
Helms Bros.設有Bayside汽車陳列室，銷售奔馳車。
Helms Bros.也入境隨俗，於春節時發利是紅包賀節。
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