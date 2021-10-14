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順安堂新鮮花旗參上巿特價回饋新老客戶 半磅$25

紐約訊
威州每年會收成兩季新鮮花旗參，分別為4月底春參以及9月底秋參。
威州每年會收成兩季新鮮花旗參，分別為4月底春參以及9月底秋參。

台灣擁有80年老字號的法拉盛順安堂回饋新老客戶：現採新鮮花旗參特價半磅$25。順安堂中藥號表示，春花秋月，春秋兩季是温補身體的大好食機。威州每年會收成兩季新鮮花旗參，分別為4月底春參以及9月底秋參。夏季易上火嗜睡、口乾舌燥食慾差，剛好吃點新鮮春參「防火」，瀉火除煩、養胃生津；秋參則為冬日的養身進補提供了良好的供給。

新鮮花旗參未經加工脫水處理，因此保持了新鮮原汁液漿的豐富營養成分，有提氣、調節血液循環、增加食慾的作用，是滋補氣血的藥膳佳餚補品。用新鮮參燉雞湯、魚湯，既溫暖又健康；也可將新鮮參與米飯、粥等同煮，讓參的香氣與甘甜融入飯香中，食用起來口感更佳。

新鮮花旗參營養成分比一般市面的乾參多出14%，尤其花旗參的人參皂苷則是Rb1較高，食用後讓人鎮靜，對於壓力大的現代人有安定效果，自然而然能夠穩定中樞神經、保持好精神。簡單說，就是「進補、去火、不燥熱」。

順安堂林老闆介紹幾種新鮮花旗參食法：1.新鮮參切片沖茶，可清熱解渴、提神醒腦。2.用慢鍋將新鮮參煮成大鍋湯後，待涼放入冰箱內儲存，一日飲用1至2杯，簡單方便。3.煮魚湯、大骨或雞湯時，可加入新鮮參熬製湯底。4.燉湯或熬粥，都可加入新鮮參與其他中藥材，如枸杞、紅棗、黃耆等。5.將新鮮參泡酒，如高粱酒、白蘭地、XO等，早晚飲用一小杯，可強壯身體。

順安堂由林老闆夫婦親自主理。中醫師出身的林老闆，30年來對藥材把關嚴格，得到僑胞的信賴。所有花旗參皆出自其自營的威斯康新州花旗參農場。林老闆以最佳品質、優惠價錢供應花旗參給顧客，此外還專門經營其他各地健康食品、中西藥材，以及台灣順天堂濃縮科學中藥。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。

台灣 法拉盛 新州

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